Ford Bronco 2021 : plus de 125 000 commandes officielles

Ford a donné hier plusieurs détails concernant le tout nouveau Bronco 2021. Notamment, on apprend que plus de 125 000 des quelque 190 000 réservations faites par des clients au Canada et aux États-Unis depuis l’été dernier ont été transformées en commandes officielles, soit environ les deux tiers.

D’autres clients potentiels peuvent aussi faire le choix d’attendre à 2022.

« Nous sommes ravis du taux de conversion et aussi très touchés de voir la demande qui s’est créée. Maintenant, notre seule préoccupation est de faire en sorte que tous ces clients reçoivent leur Bronco le plus tôt possible », a déclaré le directeur du marketing de Ford, Mark Grueber, au site The Detroit News.

La production du Ford Bronco 2021 doit débuter dans les prochains jours à l’usine de Wayne, au Michigan, tandis que les premières livraisons sont prévues en juin.

Grueber mentionne qu’environ 70% des commandes sont pour des versions plus haut de gamme, surtout des modèles à quatre portes avec moteur V6.

Malheureusement, comme nous en avons déjà parlé, certains clients devront attendre au moins jusqu’en 2022 pour prendre possession de leur Bronco (le nombre demeure inconnu). C’est le cas entre autres de ceux qui ont choisi un toit rigide modulaire peint, fabriqué par Webasto, ce fournisseur étant aux prises avec des délais en partie attribuables à la pandémie de COVID-19.

Ford a prévu différentes compensations, par exemple offrir jusqu’à 200 000 points récompense FordPass (ce qui représente une valeur d’environ 1 000 $) échangeables à l’achat d’accessoires ou au département du service. Le prix de vente du véhicule sera gelé même si les clients doivent attendre à 2022.

Ford dit qu’il augmente ses investissements auprès des fournisseurs et accentue ses efforts de coordination pour s’assurer que les pièces nécessaires soient disponibles à temps. Un plan d’expansion de la production est aussi envisagé.

Les clients devraient recevoir au plus tard en mai un avis mentionnant le délai de livraison prévu.

Photo: Ford

Ford rappelle que les consommateurs intéressés à se procurer un Bronco doivent continuer à faire une réservation via son site web, ce qui déterminera leur place dans la file d’attente.

Il faut savoir aussi que le Bronco 2022 proposera de nouvelles options de toit, de nouvelles couleurs de carrosserie et quelques caractéristiques ajoutées. Les précisions à ce sujet seront fournies ultérieurement.

En vidéo : Tout ce qu'on peut démonter sur le Ford Bronco 2021