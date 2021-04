Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Porsche Panamera

BMW M760Li xDrive 2018 : « je veux toute »

La BMW M760Li xDrive 2018 est la plus puissante, la plus volumineuse et la plus dispendieuse des BMW Série 7. Elle existe pour le consommateur bien nanti qui entre dans un concessionnaire BMW et exige qu’on lui prépare une belle grosse berline confortable dans laquelle il pourra se faire trimbaler …