Une rare Chevrolet Corvette 1967 vendue pour 3 M$

Préférez-vous les Corvette classiques à la nouvelle génération dotée d’un moteur central? Si oui, admirez ce rare exemplaire de 1967 qui vient de se vendre pour 2,45 M$ américains lors d’un encan de la compagnie Mecum. C’est l’équivalent de 3,06 M$ canadiens avec le taux de change en vigueur actuellement.

Comment expliquer un tel montant? Seulement 20 exemplaires ont été fabriqués à l’époque avec l’ensemble L88, qui comprenait un moteur de 427 pouces cubes (7,0 litres) avec bloc en fer renforcé, un vilebrequin et des bielles en acier forgé et des pistons en aluminium forgé au taux de compression de 12,5:1.

Officiellement, la puissance s’élevait à 430 chevaux, mais il était possible d’en extraire beaucoup plus avec du carburant à indice d’octane plus élevé.

Photo: Mecum Auctions

L’ensemble L88 ajoutait également une suspension modifiée, des freins à disque plus performants, une boîte manuelle M22 Rock Crusher à quatre rapports et un radiateur en aluminium de plus grande capacité.

L’auto que vous apercevez ici est la seule Corvette L88 peinte en Jaune Sunfire et elle a été restaurée sur une période de 10 ans. Depuis, elle n’a roulé que 560 kilomètres et a remporté de nombreux prix lors d’expositions de voitures.

Photo: Mecum Auctions

Bien sûr, ce n’est pas un record dans l’histoire de la Corvette. Le top 3 est occupé par d’autres Corvette L88, dont un coupé qui a trouvé preneur pour 3,85 M$ américains (4,8 M$ canadiens) en 2014.

En passant, l’exemplaire final de la dernière Corvette à moteur avant s’est vendu pour 2,7 M$ américains (3,5 M$ canadiens) à un encan de Barrett-Jackson en juillet 2019.

Six mois plus tard, la même maison d’enchères a annoncé la vente de la première Corvette de huitième génération pour une somme de 3 M$ américains (3,9 M$ canadiens).

