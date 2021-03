Quel modèle choisir pour remplacer ma Jaguar XF?

Je songe à remplacer ma Jaguar XF par une berline sport confortable et distinctive, ayant un minimum de puissance. J’aimerais louer cette voiture pendant quatre ans avec une allocation de 20 000 km par an. J’avais la Lexus IS350 en tête. Auriez-vous d’autres options à me suggérer?

----------------------

Bonjour Michel,

Chose certaine, vous n’aurez aucun tracas ou ennui de fiabilité avec la Lexus IS350. Récemment renouvelée, elle propose un raffinement supérieur, bien que son évolution technique ne soit que mineure.

Or, plusieurs nouveautés qui débarqueront prochainement s’offrent également à vous. D’abord, la Genesis G70 2022, partiellement renouvelée, mais avec un design et un habitacle mis à jour. Une voiture convaincante, développant 365 chevaux (contre 311 chez Lexus) et qui vous étonnera par sa maniabilité et sa solidité structurelle.

Photo: Genesis

Vous pourriez aussi attendre l’arrivée - en juin - de la berline TLX Type S d’Acura, première bagnole de la marque à hériter du nouveau V6 turbocompressé de 355 chevaux.

Photo: Acura

Elle vous procurera un confort nettement supérieur aux deux autres berlines précitées, et promet des performances routières exceptionnelles. Avec un prix d’entrée d’environ 60 000 $, cette voiture risque de se démarquer énormément dans ce créneau, les berlines allemandes de ce prix étant pour leur part dotées de moteurs à quatre cylindres d’à peu près 250 chevaux.

Donc, si vous en êtes capable, patientez quelques mois, jusqu’à l’arrivée de la nouvelle G70 et de la TLX Type S. Faites alors l’essai de ces modèles et vous pourrez ainsi faire un choix éclairé.