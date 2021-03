Inspection : le Kia Seltos 2021 nous livre ses secrets

Arrivé sur le marché il y a un peu moins d’un an, le Kia Seltos connaît déjà un beau succès.

Mais qu’en est-il de sa qualité de fabrication et de ses composantes? Nous l’avons amené chez notre mécanicien Andy pour en avoir une petite idée.

Mécanique bien simple

Sous le capot, notre version n’abrite pas la mécanique turbo de 1,6 litre qui fait briller plusieurs produits Kia et Hyundai. À la place,on y retrouve un moteur plus modeste, un quatre cylindres de 2,0 litres atmosphérique bon pour 142 chevaux et 132 livres-pied de couple. Il envoie sa puissance aux quatre roues à l’aide d’un rouage intégral qui s’engage lorsqu’il détecte un manque d’adhérence, ou si on le force à être actif.

Sur papier, ce moteur a tout pour durer longtemps. Sa configuration à cycle Atkinson et l’absence d’injection directe limitent les risques de pépin à long terme.

Cela dit, notre mécanicien nous mentionne que, par rapport aux marques japonaises, les mécaniques coréennes ont tendance à vieillir plus rapidement. C’est du moins ce qu’il observe sur les modèles 2015 et moins.

Au passage, Andy a constaté que la finition, dans le compartiment moteur, est plutôt bien réalisée. En fait, c’est même mieux fini que dans certains modèles plus dispendieux, note-t-il.

Le reste l’est aussi!

Si on regarde les suspensions, tant à l’avant qu’à l’arrière, on remarque une configuration semblable à ce que fait Toyota. Tout est très simple et les pièces sont peu nombreuses, ce qui vient faciliter l’entretien et amoindrir les coûts à long terme. Cependant, il n’y a à peu près aucune pièce en aluminium. Il faudra donc surveiller la dégradation en raison de la rouille avec les années.

Les freins sont peu robustes, ce qui fait que le Seltos est à éviter si vous êtes du genre à parcourir des routes sinueuses avec un véhicule rempli à rebord. Au moins, Kia applique un produit anticorrosion sur la noix principale des disques. Ainsi, un futur mécanicien aura la vie facile lorsqu’il devra les remplacer.

Sous le véhicule, rien de spécial à mentionner, sinon que la finition est quelque peu inégale. Encore là, c’est le cas sur la plupart des véhicules modernes.

On remarque toutefois que le catalyseur semble être particulièrement facile à voler, une problématique que vivent malheureusement beaucoup de gens par les temps qui courent.

Sous le moteur, on retrouve une grosse plaque de protection en plastique, qui favorise aussi un meilleur aérodynamisme. Contrairement à ce que font la plupart des constructeurs, Kia n’a pas installé de petites trappes que l’on peut ouvrir pour accéder à certaines pièces. À la place, on a des trous…

D’ailleurs, un trou a été fait pour permettre à l’un des supports à moteur de bouger sans encombre. Ce genre de support vise à atténuer les vibrations, ainsi qu’à gérer le mouvement du moteur qui est généré par son couple à l’accélération. Habituellement, les plaques de protection sont faites de sorte à donner de l’espace aux supports derrière elles. Ici, on a plutôt mis une plaque de protection le plus haut possible, et fait un trou pour permettre au support de bouger.

Bref, le Kia Seltos équipé du moteur atmosphérique de 2,0 litres ne présente aucun vice de conception apparent. La finition globale du modèle, sans être renversante, est égale à celle de grands constructeurs comme Honda ou Nissan.

Notons toutefois que plusieurs propriétaires de Seltos se sont plaints de problèmes prématurés en lien avec la boite IVT qui est jumelés aux modèles à moteur non turbo. Kia répare évidemment le tout sous garantie, mais cela nous permet de douter de la fiabilité de cette transmission sur le long terme.