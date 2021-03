Kia Carnival 2022 : cinq choses à savoir

Pour l’année-modèle 2022, Kia remplacera la fourgonnette Sedona par la Carnival. Ce véhicule propose une nouvelle approche esthétique dans la catégorie. Saura-t-il séduire les consommateurs?

Voici cinq choses à savoir sur la Kia Carnival 2022.

Inspirée des VUS

Puisque les fourgonnettes n’attirent guère les consommateurs, Kia propose une nouvelle stratégie. En fait, le constructeur s’est inspiré des lignes de ses populaires Sorento et Seltos afin de dessiner la Carnival.

Par conséquent, plusieurs éléments stylistiques retrouvés sur la fourgonnette proviennent de véhicules utilitaires sport. D’abord, l’addition de plaques de protection ainsi que des ailes proéminentes lui donnent une apparence plus aventurière et musclée en comparaison avec la Sedona. Autre élément, les jantes de 19 pouces en option ajoutent aussi du tonus au design.

De plus, l’allure du véhicule familial est plus dynamique et robuste. Les phares horizontaux ceinturent habilement la calandre et les feux arrière reprennent le même style qu’à l’avant. Finalement, des rétroviseurs de couleur contrastante, des moulures noires et chromées ainsi qu’un pilier C chromé viennent terminer l’essence du véhicule.

Unique groupe motopropulseur

Au chapitre des motorisations, l’approche demeure essentiellement la même. La fourgonnette sera toujours propulsée par un moteur V6, mais d’une cylindrée supérieure à 3,5 litres, contrairement aux 3,3 litres de la Sedona. Ce moulin développe une cavalerie de 290 chevaux et produit un couple de 262 lb-pi. Le tout sera jumelé à une boîte à huit rapports.

Bien que la Carnival soit fabriquée sur la nouvelle plate-forme N3, aucun rouage intégral n’est offert. La capacité de remorquage monte jusqu’à 3 500 lb (1 588 kg).

Sept ou huit passagers

L’habitacle modernisé affiche notamment une ligne chromée qui s’étend sur toute la longueur de la planche de bord et qui intègre des bouches d’aération minces. Similaire à ce qui se fait chez d’autres manufacturiers, un écran panoramique fera office du tableau de bord et servira de système d’infodivertissement également.

Deux couleurs intérieures sont au menu, soit le noir - qui est de série - ou le brun. Dans la deuxième éventualité, il sera possible d’opter pour une garniture hydrographique 3D.

La Kia Carnival arrivera de série avec une configuration à huit passagers. Il faudra cocher l’option des sièges capitaine pour la deuxième rangée pour un total de sept occupants. Les deux moutures permettront à la troisième rangée de se rabattre complètement sous le plancher, afin d’obtenir un espace de chargement plat.

Enfin, la version à huit passagers offre une deuxième rangée coulissante et elle se transforme en table pour les occupants de la rangée du fond.

Habitacle technologique

À bord de la Carnival, les occupants seront servis par de nombreuses technologies, à commencer par la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil. D’autres options livrables comme le chargeur de téléphone à induction, une chaîne hi-fi à 12 haut-parleurs Bose, le système Intelligence UVO et jusqu’à neuf ports USB dispersés dans l’habitacle seront au menu.

Sur cette même lancée, le consommateur pourra sélectionner un écran panoramique qui combine à la fois l’écran du tableau de bord et du système d’infodivertissement, tous deux d’une dimension de 12,3 pouces. Finalement, la connectivité Bluetooth pour de multiples appareils est aussi disponible.

Aides à la conduite nombreuses

Nous sommes dans l’ère de l’automatisation progressive des véhicules et, conséquemment, la Kia Carnival ne fait pas exception. Une série de technologies s’y retrouve :

L’assistance de suivi et de maintien de voie

Le régulateur intelligent

L’avertisseur de perte d’attention du conducteur

L’avertisseur de distance de stationnement (capteurs arrière de série et capteurs avant en option)

L’assistance d’évitement de collision frontale, avec protection dans les carrefours en option

L’écran d’affichage des angles morts en option

Le régulateur de vitesse intelligent avec assistance de conduite sur autoroute

L’assistance de sortie sécuritaire en option

La Kia Carnival arrivera dans les concessions canadiennes au printemps et sera proposée en cinq versions (LX, LX+, EX, EX+ et SX) au prix de départ de 34 495 $.

