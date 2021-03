La Reine du Nürburgring, Sabine Schmitz, décède à l’âge de 51 ans

Sabine Schmitz, connue notamment sous l’appellation de la « Reine du Nürburgring », est décédée à l’âge de 51 ans.

Dans un communiqué publié par Frikadelli Racing — l'équipe qu'elle a fondée avec son mari Klaus Abbelen —, il a été annoncé que Schmitz avait perdu sa longue bataille contre le cancer.

« Sabine Schmitz (14/5/1969 – 16/3/2021) est décédée hier (mardi) après son courageux combat contre le cancer », a écrit l'équipe sur les réseaux sociaux.

« Elle avait 51 ans. Klaus Abbelen et tous les parents et amis sont profondément attristés par cette perte incommensurable. »

La pilote est devenue en 1996 la première femme à remporter les 24 heures du Nürburgring avec une BMW M3 E36. Elle enchaîne ses victoires l’année suivante et décroche en 1998 le très relevé Championnat d’endurance allemand VLN (Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring).

En plus de ses exploits sportifs, Schmitz a été pilote du « Ring Taxi » pendant de nombreuses années et a estimé qu’elle avait bouclé plus de 20 000 tours du circuit de 20,8 kilomètres.

Sabine Schmitz a également fait deux apparitions invitées au Championnat du monde des voitures de tourisme au Nürburgring, enregistrant deux points en 2015 et 2016.

Elle est notamment du public grâce à l’émission britannique de la BBC Top Gear, qu'elle a animé entre 2016 et 2020. Schmitz a, entre autres, défié en 2004 Jeremy Clarkson au volant d’un Ford Transit Connect sur l’illustre circuit allemand. Auparavant, elle était l'une des présentatrices du magazine allemand D Motor.

La légendaire piste du Nüburgring, reconnue pour être le circuit le plus difficile, a d’ailleurs commenté sur Twitter : Le Nürburgring a perdu sa pilote de course la plus célèbre. Sabine Schmitz est décédée bien trop tôt après un long [combat]. Elle et sa nature joyeuse nous manqueront. Repose en paix Sabine!

En 2017, Schmitz a dévoilé sur son compte Facebook qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer, et malgré les efforts pour faire un retour à la course en 2020, elle a annoncé que la maladie était revenue en « pleine force » et se révélait « extrêmement persistante ».

Le prochain épisode de Top Gear sera dédié à la défunte pilote et animatrice, a déclaré Clare Pizey, la productrice exécutive de l'émission. Son partenaire télévisuel, Chris Harris, lui a rendu hommage mercredi matin.

