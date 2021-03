Pagani Huayra R : une version encore plus extrême

Le constructeur Pagani a annoncé son intention de produire une variante extrême de son hypercar Huayra.

Celle qui sera baptisée la Huayra R sera exclusivement réservée à un usage sur circuit et sa production sera limitée à 30 exemplaires, avec un prix de départ de 2,6 millions d’euros, soit environ 3,8 millions de dollars canadiens.

Animée par un moteur atmosphérique V12 capable d’un régime maximal de 9 000 tours/minute et développant 850 chevaux ainsi que 553 livres-pied de couple, la Pagani Huayra R ne pèsera que 1 050 kilos, ce qui la dotera d’un rapport poids-puissance démentiel.

Photo: Automobili Pagani

Un style inspiré du passé

La Pagani Huayra R se démarque aussi par son style qui évoque les voitures de course inscrites aux 24 Heures du Mans et au Championnat du monde d’endurance dans les années 60 et 70.

« Les voitures de course d’aujourd’hui sont focalisées exclusivement sur l’aérodynamique et leurs formes sont le résultat d’études menées en soufflerie. Dans les années 60 et 70, les voitures de course étaient très rapides, mais aussi très dangereuses et surtout très belles, les concepteurs étant alors épris d’une certaine liberté. C’est de ce désir de liberté, de notre expérience avec la Zonda R et de l’élégance des voitures de course du passé, qu’est survenue cette idée de créer la Huayra R, comme un nouveau souffle d’air pur ». C’est en ces termes éloquents que Horacio Pagani, fondateur de la marque, s’exprime au sujet de la conception de cette plus récente variante de la Huayra.

Photo: Automobili Pagani

V12 atmosphérique de six litres développant 850 chevaux

La Huayra R n’est pas la première voiture dédiée exclusivement à la piste puisque Pagani a produit la Zonda R qui a fait sensation au Salon de l’auto de Genève en 2009 lorsqu’elle est apparue avec ses surfaces en fibre de carbone.

Plus récente, la Huayra R fait appel au moteur V12 atmosphérique de 6,0 litres développé en partenariat avec la firme spécialisée HWA AG en Allemagne. Le poids de ce moteur n’est que de 198 kilos, et il sert également d’élément structurel car il fait le lien entre la structure monocoque en fibre de carbone et la boîte de vitesses séquentielle à six rapports ainsi que le train arrière de la voiture.

Le système d’échappement est en alliage Inconel et chaque tubulure reliée à l’un des 12 cylindres est de longueur identique, ce qui permet à ce V12 atmosphérique de s’exprimer avec autant d’émotion qu’un moteur V12 de formule 1 des années antérieures. Frissons garantis…

Photo: Automobili Pagani

1 000 kilos d’appui aérodynamique à 320 km/h

En ce qui a trait à l’aérodynamique, l’objectif de la marque est de réussir à générer un appui chiffré à 1 000 kilos à 320 km/h, ce qui devrait être possible selon les études préliminaires menées lors du développement des formes de la Huayra R, laquelle est dotée d’un fond plat, d’un diffuseur et d’un aileron arrière faisant presque toute la largeur de la voiture. Comme la Huayra R est exclusivement dédiée à la piste, la voiture roule sur des pneus slicks produits par Pirelli.

Photo: Automobili Pagani

Un véritable cockpit

L’habitacle de la Huayra R adopte une configuration de type cockpit, plusieurs commandes étant regroupées au volant comme le contrôleur de la traction, le sélecteur de la cartographie du système ABS, ainsi que la communication radio avec les puits de ravitaillement, les paliers de changement de rapports étant montés derrière le volant.

Les autres commandes, comme celles de la cartographie du moteur, des calibrations des liaisons au sol ou de la répartition du freinage sont localisées sur la console centrale. Bien évidemment, l’instrumentation est numérique, et la Huayra R est aussi équipée de la télémétrie embarquée permettant d’évaluer le comportement de la voiture en piste.

