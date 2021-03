Est-il possible de conduire une voiture ancienne toute l'année?

Je dois bientôt m'acheter un véhicule, mais je n'ai pas envie de rouler dans une auto récente avec des écrans partout et des technologies qui ne m'intéressent pas. Je n'ai évidemment pas l'intention de mettre une voiture rare et précieuse dans la neige, mais je pensais acheter une berline américaine des années 1980. Est-ce que cela vous semble possible ou pensez-vous que je vais le regretter?

Bonjour Alexis,

Il est tout à fait envisageable de conduire une auto ancienne toute l'année au Québec, mais il faut que vous soyez prêt à faire quelques sacrifices. On a tendance à l'oublier, mais les véhicules actuels disposent d'un niveau d'équipement, de confort et de sécurité très élevé. Démarrage très facile grâce à l'injection électronique, chauffage et climatisation très efficaces, dégivrage et désembuage rapide même par grand froid, etc.

Avec une berline des années 1980, désormais âgée de plus de 30 ans, une inspection mécanique et une bonne remise à niveau s'imposent avant de prendre la route l'hiver. Une batterie neuve, deux jeux de pneus de bonne qualité, un remplacement de tous les fluides ainsi qu'une révision de la carburation sont un minimum. Il est aussi important de regarder du côté des suspensions, des freins et des joints (portes, pare-brise, lunette arrière) pour éviter les infiltrations d'eau. Enfin, il faut également réaliser un bon traitement antirouille pour éviter que la corrosion ne s'installe, si elle n'a pas déjà fait son oeuvre.

Une fois la voiture révisée, n'oubliez pas que les berlines américaines sont généralement des propulsion, dépourvues de toute assistance électronique. La tenue de route et le freinage, inférieurs aux standards actuels, doivent aussi être pris en compte dans la circulation. Il faut donc anticiper davantage et prendre plus de précautions qu'avec un véhicule moderne avec la traction intégrale, l'ABS, le contrôle de stabilité, etc.

Les démarrages par grand froid seront aussi un peu plus capricieux, le ralenti plus instable pendant quelques kilomètres et la température intérieure moins bien régulée que dans une auto moderne, mais là encore rien d'insurmontable. Avec une voiture en bonne condition et correctement entrenue, rouler en ancienne à l'année longue devrait vous procurer beaucoup de plaisir.

