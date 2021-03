Tesla lance son propre réseau social

Les forums de discussion en ligne sont bien aimés des amateurs d’automobiles. Peu importe la marque ou le véhicule, c’est souvent une bonne façon de poser une foule de questions et de trouver des réponses – mais un peu moins quand il n’y a pas de modérateurs comme sur celui de Tesla.

La compagnie d’Elon Musk, qui n’a pas l’habitude de faire les choses comme les autres, a pris la décision de faire passer son forum officiel en mode lecture seule à compter du 15 mars. Les utilisateurs sont plutôt invités à se rendre sur une nouvelle plateforme appelée Engage Tesla.

Eh oui, un autre réseau social est lancé!

On le décrit comme un carrefour numérique pour les clubs de propriétaires, les amateurs et l’équipe de Tesla, avec comme but d’encourager les membres à « poser des gestes au nom de Tesla et du mouvement pour une énergie plus propre ».

Photo: Tesla

Par exemple, il y a une section dédiée aux efforts pour venir en aide aux résidents du Texas affectés par la récente tempête hivernale, une autre qui parle des événements à venir au sein des différents clubs de propriétaires. D’ailleurs, pour se joindre à l’un de ceux-ci, ce sera plus facile en passant par ce site.

Les utilisateurs peuvent aimer et commenter les diverses publications de même que suivre d’autres utilisateurs, un peu comme sur Facebook ou Twitter. Ironiquement, l’une des principales suggestions qu’on peut y lire jusqu’à maintenant est de garder le forum actuel actif ou de le remplacer par un autre avec des modérateurs.

À première vue, Engage Tesla semble plutôt limité et ressemble davantage à un blogue, mais ça pourrait changer avec le temps. Il est possible de s’inscrire à l’aide d’un compte Tesla.

En vidéo: notre essai du Tesla Model Y 2020