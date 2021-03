Quel VUS choisir avec un budget de 100 000 $?

Je prends ma retraite et la location de mon BMW X5 arrive à terme. Je suis donc à la recherche d’un nouveau VUS que je désire acheter et non louer. J’ai un budget de 100 000 $. J’ai toujours voulu un Land Rover Range Rover. Je sais que son prix débute à quelque chose comme 118 000 $, mais je pourrais avoir un modèle de base pour 100 000 $. Est-ce que c’est un bon achat, selon vous?

Bonjour,

Le « modèle de base » dont vous parlez est le Land Rover Ranger Rover HSE avec le moteur diesel de 3,0 litres, qui est bon pour 254 chevaux et 443 livres-pied de couple. Il permet de réaliser le 0-100 km/h en 8 secondes. On est donc davantage dans le luxe que dans la performance.

Photo: Land Rover

Qui plus est, cette version est dépourvue de plusieurs technologies et sa conduite est à l’opposé de celle d’un BMW X5! Par ailleurs, la fiabilité de Land Rover est peu glorieuse, et vous risquez de devoir faire quelques tours chez votre concessionnaire chaque année pour faire réparer quelques bobos.

Mais bon, si c’est votre rêve, faites-vous plaisir! Après tout, on ne prend pas sa retraite à tous les jours! Vous aurez au moins un véhicule spacieux, avec de bonnes capacités hors route, si c’est un point important pour vous.

Maintenant, laissez-nous y aller d’une petite suggestion! Avez-vous considéré un Porsche Cayenne? Le Cayenne est le VUS de luxe intermédiaire qui est de loin le plus agréable à conduire, étant à la fois sportif et civilisé.

Photo: Michel Deslauriers

Bien entendu, un Cayenne peut facilement dépasser la barre des 100 000 $. Cela dit, nous avons pris le temps de voir ce que vous pourriez obtenir pour ce montant.

Ainsi, pour un peu moins de 100 000 $, vous pouvez rouler en Porsche Cayenne S, qui, avec ses 434 chevaux et son 0-100 km/h en 5,2 secondes, sera infiniment plus dynamique qu’un Range Rover de base. Beaucoup de gens l’ignorent, mais le Cayenne a également de très bonnes capacités hors route.

Si un modèle hybride vous intéresse, la Cayenne E-Hybrid pourrait également être un choix gagnant. Son très fort couple disponible à bas régime est des plus appréciables.

Photo: Marc-André Gauthier

Toutefois, faites attention aux options! Elles sont nombreuses chez Porsche et elles peuvent finir par coûter cher.

Bref, passez donc faire un petit tour chez Porsche avant de signer quoi que ce soit chez Land Rover.

Bonne retraite, et profitez-en bien!