Nissan rappelle plus de 850 000 Sentra en Amérique du Nord

Ford Maverick : la petite camionnette de Ford déjà en production?

Il y a un an cette semaine, Ford présentait en secret à quelques-uns de ses concessionnaires américains une nouvelle camionnette plus petite que le Ranger . Depuis, les informations à son sujet ont commencé à filtrer et voilà qu’on apprend que la production aurait même déjà commencé. C’est le site …