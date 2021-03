En vidéo : Antoine Joubert présente la berline la moins chère au pays

Nissan Versa 2021 : le nouveau bébé de Nissan

La Nissan Versa succède à la Micra et devient le nouveau modèle le plus abordable de ce constructeur nippon. Cette nouveauté ressuscite un nom dont plusieurs se souviendront. Après tout, la première Versa, un modèle à hayon, a été livrée au pays en juillet 2006. Quelques mois plus tard, une …