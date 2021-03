Subaru Outback d'occasion : quel moteur choisir?

Je recherche une Subaru Outback entre 2010 et 2016. Est-ce un bon véhicule? Et si je devais choisir entre le 2,5 litres et le 3,6 litres, quel serait le meilleur moteur? Je précise que je mesure 6 pied 4 pouces et que j'ai deux enfants.

Bonjour Daniel,

La Subaru Outback est un véhicule spacieux et logeable où vous devriez vous sentir à l'aise. Avec deux enfants, l'espace est amplement suffisant à l'arrière, sans oublier le coffre qui peut engloutir entre 900 et 1000 litres de bagages avec la banquette arrière en place.

Photo: Michel Deslauriers

Entre 2010 et 2016, l'Outback a connu plusieurs mises à jour, notamment en 2013 puis en 2015. Vous ne précisez pas votre budget maximum, mais si la présentation de l'habitacle, la taille de l'écran du système multimédia et les équipements de sécurité sont importants pour vous, privilégiez un modèle à partir de 2015.

La qualité de finition s'est aussi améliorée de façon notable sur ces modèles, qui proposent un habitacle plus agréable à vivre. Et depuis 2014, il est possible que certains modèles que vous magasinez soient équipés de l'ensemble de sécurité active optionnel EyeSight.

Concernant les moteurs, le 4-cylindres de 2,5 litres propose des performances correctes. Un peu rugueux à bas régime, ses accélérations et ses reprises sont adéquates, sans plus. Sa consommation moyenne s'élève à 8,3 L/100 km. Cela dit, la fiablité n'était pas parfaite et ce bloc a connu des ratés jusqu'en 2014, notamment avec des problèmes de surconsommation d'huile. Subaru a d'ailleurs officiellement prolongé la garantie à 8 ans/160 000 km pour les Legacy et Outback 2013-2014 à moteur 2,5 litres.

Photo: Michel Deslauriers

Du côté du 6-cylindres à plat, aucun problème de fiabilité à signaler. Il s'agit d'un moteur robuste s'il a été correctement entretenu. C'est une mécanique que toute l'équipe du Guide de l'auto regrette depuis Subaru l'a retirée du catalogue. Souple et silencieux à bas régime, il offre aussi de belles accélérations ainsi que des reprises plus énergiques. Plus raffiné que le 2,5 litres, il rehausse sensiblement l'agrément de conduite de l'Outback. Mais cela se paye par une consommation nettement plus élevée surtout en ville.

Selon Ressources naturelles Canada, une Outback 3.6 consomme 10,5 L/100 km en moyenne (12 L/100 km en ville et 8,6 L/100 km sur la route). Dans la vraie vie, il faut plutôt compter 9 à 10 L/100 km sur la rouet et 14 à 15 L/100 km en ville, ce qu'il faut anticiper dans votre budget global.

Mais si vos finances vous le permettent et que la consommation d'essence ne vous effraie pas, privilégiez une Outback 2015-2016 à moteur 3,6 litres, vous ne serez pas déçu!

