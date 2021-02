Le Lexus NX 2022 dévoilé accidentellement

Après avoir annoncé la nouvelle berline IS 500 F Sport Performance à moteur V8 de 472 chevaux cette semaine, que nous réserve Lexus ensuite? On pourrait parier sur le multisegment NX de nouvelle génération, qui vient d’être dévoilé accidentellement.

Les images proviennent d’une vidéo aux allures officielles qui a rapidement été supprimée de la toile. On pouvait y lire : « Notre prochain chapitre débute avec une nouvelle icône ».

Rappelons que le Lexus NX actuel date de 2014 et que sa refonte est très attendue, alors que plusieurs concurrents ont récemment fait peau neuve.

D’après ce qu’on peut voir, la silhouette et le design évoluent prudemment, comme ce fut le cas avec la berline compacte. La calandre, les pare-chocs, les phares et les feux arrière adoptent quand même un style plus moderne et agressif.

À l’intérieur, le décor présente un console et une planche de bord franchement plus au goût du jour, avec un gros écran central tourné vers le conducteur. Bonne nouvelle : il n’y a plus de pavé tactile! Il semble que Lexus se soit enfin pliée aux demandes des journalistes et clients frustrés par l’utilisation de son interface multimédia. Dans l'ensemble, l'habitacle paraît plus raffiné et haut de gamme.

On a aussi la confirmation que le Lexus NX sera de retour en version NX 300 (essence), NX 350h (hybride) et, pour la première fois, NX 450h+ (hybride rechargeable). Cette dernière emploiera vraisemblablement le même système que le Toyota RAV4 Prime de 302 chevaux, dont l’autonomie électrique s’élève à 68 kilomètres.

Tout laisse croire que le dévoilement officiel ne devrait pas tarder, alors continuez à suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

