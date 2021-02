Kia Carnival 2022 : un VUS nouveau genre remplace la Sedona

Le Carnaval de Québec vient de se terminer, mais le Carnival de Kia fait officiellement ses débuts aujourd’hui. Dites adieu à la Sedona et bonjour à ce nouveau « Véhicule Infiniment Évolutif » (VIE)!

On le sait, les fourgonnettes n’ont plus tellement la cote auprès des consommateurs, alors que les VUS sont plus populaires que jamais. Kia propose donc un véhicule familial repensé, tout aussi spacieux et fonctionnel, mais avec un style plus robuste et attrayant qui devrait séduire davantage de gens lors de son arrivée sur le marché ce printemps.

« Nous sommes impatients de voir les Québécois au volant de leur Véhicule Infiniment Évolutif, a déclaré Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. Doté de caractéristiques audacieuses inspirées par les VUS, d’un espace de chargement incroyable, de nos technologies de sécurité les plus perfectionnées et de caractéristiques luxueuses, le Kia Carnival est l’incarnation même de notre philosophie de design avant-gardiste. »

À propos, « Carnival » est le nom que Kia donne à sa fourgonnette ailleurs dans le monde depuis 1998. Le constructeur coréen cherche maintenant à uniformiser ses appellations à l’échelle internationale, comme l’Optima qui est devenue la K5.

Photo: Kia

Fourgonnette utilitaire?

En termes de design, le Kia Carnival emprunte certains traits aux nouveaux Sorento et Seltos. Il conserve une silhouette allongée qui s’apparente à celle des fourgonnettes, mais avec une garde au sol plus généreuse. Les lignes prononcées sur le capot et le pare-chocs ainsi que la garniture métallisée à l’avant ajoutent du corps, tandis que les longerons de toit surélevés accentuent le côté utilitaire.

Quelques éléments distinctifs sont à souligner, par exemple les montants latéraux arrière chromés, les boîtiers de rétroviseurs bicolores, l’essuie-glace arrière camouflé et bien sûr la signature à DEL en « chicane » sous les phares.

Photo: Kia

Habitacle plus convivial

À bord, attendez-vous à retrouver une planche de bord minimaliste laissant toute la place à un large écran central tactile qui se fond dans une instrumentation numérique de 12,3 pouces livrable. Il sera possible de choisir un décor noir ou en cuir Brun martien avec une garniture hydrographique 3D optionnelle et des coutures de luxe.

Dans la configuration à huit passagers, la banquette médiane est coulissante, son dossier central peut se rabattre pour créer une table et chacune de ses places peut être enlevée individuellement. Si vous optez pour celle à sept passagers, des « fauteuils VIP » chauffants/ventilés avec appuie-têtes et repose-pieds réglables sont disponibles à la deuxième rangée.

Photo: Kia

Côté technologies, les fonctions Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un chargeur de téléphone sans fil, la connectivité Bluetooth pour de multiples appareils, une chaîne audio Bose et le système Intelligence UVO font partie des caractéristiques optionnelles.

Cinq versions

Le Kia Carnival 2022 sera offert en cinq versions (LX, LX+, EX, EX+ et SX) avec un prix de départ de 34 495 $, plus les frais de transport et de préparation. Il s’agit d’une hausse de 2 200 $ par rapport à la Sedona 2021.

Photo: Kia

Le moteur commun à toutes les variantes est un V6 de 3,5 litres jumelé à une boîte automatique à huit rapports. Sa puissance est de 290 chevaux et son couple, de 247 livres-pied – en hausse par rapport au V6 de 3,3 litres de la Sedona (276 ch, 248 lb-pi).

Dommage pour plusieurs, aucun rouage intégral n’est offert. Par contre, Kia ne lésine pas sur la sécurité avec une foule de dispositifs, notamment l’assistance de suivi et de maintien de voie, le régulateur de vitesse intelligent, l’avertisseur de perte d’attention du conducteur et l’assistance d’évitement de collision frontale.