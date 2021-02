Karma GS-6 2021 : comme une Revero, mais moins chère

La Karma Revero GT accouche d’une jumelle. Le petit constructeur californien né des cendres de Fisker Automotive (et maintenant la propriété du groupe chinois Wanxiang) annonce une nouvelle évolution, mais il s’agit essentiellement du même véhicule sous un nom différent : GS-6.

Qu’est-ce qui explique ce changement? Karma dit vouloir rendre les véhicules électriques plus accessibles, donc la Revero GT deviendra plus haut de gamme dans les années à venir et la GS-6 se positionnera en dessous comme une voiture plus abordable.

Celle-ci sera d’abord offerte avec le même groupe motopropulseur hybride rechargeable comprenant un moteur turbocompressé de 1,5 litre (emprunté à BMW), deux moteurs électriques arrière et une batterie à haute tension de 28 kWh. Sa puissance combinée s’élève à 536 chevaux et son couple, à 550 livres-pied. Elle procure une autonomie de 129 kilomètres en mode électrique ou 528 kilomètres au total.

Photo: Karma Automotive

Plus tard dans l’année, Karma ajoutera une version entièrement à batterie appelée GSe-6 avec deux capacités différentes : 85 kWh ou 105 kWh. Leur autonomie n’est pas encore précisée, mais il est raisonnable de croire que la première devrait permettre de parcourir plus de 450 kilomètres.

Toutes les fonctions de sécurité active et d’aide à la conduite les plus sophistiquées se retrouvent dans l’équipement de série, sans oublier la possibilité d’effectuer des mises à jour logicielles à distance.

Les prix et la disponibilité pour le Canada n’ont pas encore été dévoilés. Aux États-Unis, la Karma GS-6 sera disponible en trois versions, la moins chère débutant à 83 900 $US, ce qui représente une diminution de près de 40% par rapport à la Revero GT.

Photo: Karma Automotive

Étonnamment, en dépit de sa motorisation tout électrique, la GSe-6 sera plus abordable avec un prix de départ de 79 900 $US. C’est quand même plus dispendieux qu’une Tesla Model S, qui coûte un peu moins de 73 000 $US.

À propos, Karma projette aussi de lancer un VUS à court terme, le GX-1.