Le futur Ram Dakota déjà abandonné?

Le projet de ressusciter le Dodge/Ram Dakota pour en faire le nouveau petit frère du Ram 1500 aurait été abandonné, selon des sources au sein du constructeur Stellantis.

Bizarrement, la nouvelle a été rapportée en premier par le site GM Authority. D’autres médias américains l’ont reprise, mais aucun autre détail n’a été fourni, alors rien n’est officiel pour l’instant.

Cette camionnette intermédiaire figurait dans le plan quinquennal 2018-2022 de FCA et la compagnie avait même déposé une demande au bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis en mai 2020 afin d’enregistrer le nom « Dakota ».

Photo: Ram

Or, comme vous le savez, FCA a officiellement fusionné avec le groupe français PSA à la mi-janvier pour former la nouvelle entité Stellantis. Tout est donc à revoir à la loupe – les marques et les modèles actuels, mais aussi ceux à venir.

Le Dakota a été éliminé au terme de l’année-modèle 2011 en raison des ventes trop faibles, mais étant donné le regain de popularité des petites camionnettes, l’idée de le ramener en le basant sur le même châssis que le Jeep Gladiator commençait à faire son chemin.

On parlait entre les branches d’utiliser les mêmes moteurs que le Gladiator, soit un V6 à essence de 3,6 litres et un V6 EcoDiesel de 3,0 litres, mais peut-être aussi un moteur turbocompressé à quatre cylindres. D’autres rumeurs évoquaient une version Rebel axée sur la conduite hors route.

Photo: Ram

Est-ce que Stellantis juge qu’une seule camionnette intermédiaire est suffisante? Le Gladiator, pourtant, coûte beaucoup plus cher que ses rivaux et son style ne plaît pas à tout le monde. Voilà pourquoi il demeure le moins vendu de sa catégorie – à l’exception du Nissan Frontier qui est renouvelé pour 2022.

Au sein de la marque Ram, le modèle 1500 Classic, plus abordable parce que basé sur la plateforme de l’ancienne génération, se vend d’ailleurs très bien. Ce serait une curieuse décision de ne pas aller de l’avant avec un Ram Dakota encore moins cher. À suivre.