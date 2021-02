Le virage électrique se poursuit

Chaque année, lorsque le Salon de l’auto de Montréal ouvre ses portes, les constructeurs automobiles ont de nouveaux modèles électriques à présenter au public.

À défaut de pouvoir les admirer au palais des congrès cette année, les Québécois intéressés par un véhicule électrique auront bientôt la chance de voir apparaitre quelques nouveautés chez leurs concessionnaires. Pensons notamment au Volkswagen ID.4, au Ford Mustang Mach-E ou au Nissan Ariya. Ce ne sont pas les produits intéressants qui manqueront au cours des prochains mois, et cela risque d’avoir un effet monstre sur les ventes de véhicules électriques.

Malgré une baisse de la cadence en 2020 (partiellement attribuable à la COVID-19), les véhicules électriques continuent de gagner des parts de marché au Québec. En date du 31 décembre dernier, on comptait 91 519 véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés dans la province. C’est plus de la moitié de tout le parc automobile électrique du Canada!

Rappelons que le gouvernement du Québec s’était donné le défi d’atteindre le plateau des 100 000 véhicules électrifiés sur nos routes avant la fin de 2020. L’objectif n’a donc pas été mené à bien, mais on peut croire qu’il aurait été atteint ou presque atteint si les ventes de véhicules neufs n’avaient pas été paralysées pendant quelques mois au printemps en raison de la pandémie.

Les 100 % électriques prennent les devants

Il y a quelques années à peine, la plupart des modèles branchables qui circulaient sur nos routes étaient en fait des hybrides rechargeables, c’est-à-dire des véhicules équipés d’un moteur électrique leur permettant de parcourir quelques dizaines de kilomètres sans essence, mais aussi d’un moteur à combustion interne pour ne pas avoir à se soucier de l’autonomie. Des modèles comme la Chevrolet Volt et la Toyota Prius Prime ont connu un fort succès sur nos routes et demeurent parmi les modèles électriques les plus en vue sur nos routes.

Photo: Chevrolet

Ceci dit, il y a désormais plus de véhicules 100 % électriques que d’hybrides rechargeables immatriculés au Québec. L’autonomie grandissante et la subvention plus généreuse ont poussé des milliers de Québécois à abandonner complètement les pétrolières! Si la Nissan Leaf a longtemps été la voiture entièrement électrique la plus vendue chez nous, c’est désormais la Tesla Model 3 qui détient ce titre. La Leaf est maintenant reléguée au deuxième rang, alors que la Chevrolet Bolt EV complète le podium.

Photo: Tesla

Outre le prix, deux facteurs font en sorte que les modèles entièrement électriques ont de plus en plus la cote. D’une part, l’autonomie des nouveaux modèles dépasse largement celle des véhicules vendus il y a à peine quatre ou cinq ans. Un modèle « abordable » à 45 000 $ (avant subventions) est maintenant capable de parcourir environ 400 km en une charge, ce qui permet à la très grande majorité des automobilistes de réaliser leurs déplacements quotidiens sans avoir à se soucier de la recharge.

De plus, le réseau de bornes de recharge est de plus en plus vaste dans la province, ce qui rend les déplacements en véhicules électriques beaucoup moins compliqués. Si vous deviez vous rendre de Montréal à Saguenay, par exemple, il serait très facile de localiser une borne de recharge rapide sur votre route. Vous pourriez ainsi faire le plein d’électrons en moins d’une heure, puis reprendre la route.

Photo: Agence QMI

Selon les chiffres de la plateforme ChargeHub, on trouve à l’heure actuelle 538 bornes de recharge rapide (ou bornes de recharge à courant continu) sur le territoire québécois. Le Circuit électrique a même entamé en 2020 l’implantation de bornes à 100 kW, qui permettront une recharge encore plus rapide pour les véhicules qui y sont compatibles.

Le réseau du Circuit électrique est également composé de plus de 5000 bornes de recharge de 240 V, également appelées bornes de niveau 2. Celles-ci permettent la recharge d’un véhicule en plusieurs heures. Rappelons néanmoins que malgré ce réseau de plus en plus complet, la majorité des recharges de véhicules électriques se font à la maison.

En vidéo: comment ça fonctionne, le Circuit électrique?

Les voitures électriques en chiffres

91 519 véhicules électriques immatriculés au Québec

159 000 véhicules électriques immatriculés au Canada

Plus de 6400 bornes de recharge publiques au Québec

Véhicules les plus populaires au Québec :

Chevrolet Volt Tesla Model 3 Nissan Leaf

Source : Association des véhicules électriques du Québec