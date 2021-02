Les berlines en 2021 : résister aux VUS

Dans le cadre de la semaine Zone Auto présentée par le Salon de l'auto de Montréal, Le Guide de l'auto vous propose un tour d'horizon des grandes nouveautés su marché. Aujourd'hui, nous faisons une incursion dans un créneau de plus en plus niché, celui des berlines!

Les temps sont durs pour les voitures. Malmenées par les véhicules utilitaires sport, elles se raréfient sur le marché.

C’est d’autant plus vrai que certains fabricants choisissent carrément d’éliminer des modèles bien établis, comme Volkswagen l’a fait récemment avec sa Golf. Cela dit, d’autres constructeurs continuent d’investir dans les voitures compactes et les berlines, voyant la désertion des concurrents comme une opportunité de gagner des parts de marché.

Nissan Versa : un grand retour!

C’est le cas de Nissan, qui revient sur le marché des sous-compactes avec sa Versa berline, qui n’était offerte qu’aux États-Unis jusqu’à l’année dernière. Après le retrait de la Micra, Nissan a décidé d’importer sa petite berline de notre côté de la frontière en 2021.

Grâce à son design modernisé et son intérieur au goût du jour, cette Nissan Versa n’a plus rien à voir avec celle qui était vendue chez nous il y a quelques années. Son habitacle spacieux et son grand coffre rendent l’auto pratique pour un usage quotidien. Le moteur de 1,6 L dépourvu de turbo affiche une puissance de 122 ch, ce qui est correct dans la catégorie. Cette puissance limitée permet aussi d’économiser à la pompe. En effet, la Versa ne consomme que 6,7 L/100 km en moyenne avec la boîte automatique à variation continue.

Photo: Nissan

Hyundai Elantra : un design osé

Du côté des compactes, un des modèles les plus en vue cette année sera sans conteste la nouvelle Hyundai Elantra 2021. La voiture sud-coréenne fait peau neuve, avec un design beaucoup plus affirmé.

Sous le capot, on note aussi l’arrivée d’une nouvelle motorisation hybride qui permet de diminuer substantiellement la consommation de carburant. À l’autre bout de la gamme, il est possible d’opter pour une version sportive N-Line, dont le moteur 1,6 L turbo développe 201 ch. Cela dit, le gros des ventes devrait être assuré par le bloc de 2 L de 147 ch. Ce dernier peut être associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une transmission automatique à variation continue, qui aura les faveurs de la majorité des acheteurs.

Photo: Patrice Marchessault

Genesis G80 : la guerre aux allemandes!

Chez Genesis, marque de luxe récemment fondée par Hyundai, la nouvelle G80 montre toute l’étendue du savoir-faire du constructeur.

D’abord par son design plus affirmé que le modèle précédent, qui est désormais reconnaissable entre tous. Le temps où Hyundai essayait de copier maladroitement Audi, BMW et Mercedes-Benz est révolu. Sur la route, la G80 se distingue surtout par son excellent confort de roulement.

Photo: Marc-André Gauthier

Dans l’habitacle, la qualité de finition impressionne, tout comme le nouveau système d’atténuation des bruits extérieurs et le système audio, qui offre une superbe qualité d’écoute. Pour cette nouvelle génération, Genesis a abandonné son moteur V8 dans les versions haut de gamme au profit d’un V6 turbocompressé de 3,5 L. En revanche, la G80 n’est pas (encore?) pourvue d’une version à haute performance, apte à se mesurer aux constructeurs allemands, dont c’est toujours la chasse gardée.

