Zone Auto 2021 : le Salon de l’auto de Montréal dans votre salon!

Ce samedi, les amateurs d’automobile pourront à nouveau vivre leur passion en ce temps de pandémie alors que pour la toute première fois, le Salon international de l’auto de Montréal sera présenté dans leur salon grâce à une émission spéciale à TVA.

Présentée ce samedi 20 février à compter de 10h, Zone Auto 2021 sera animée par Kevin Raphael, qui accueillera plusieurs invités et collaborateurs afin de discuter des meilleurs véhicules de l’année dans les différentes catégories.

Les chroniqueurs Antoine Joubert, Gabriel Gélinas, Julien Amado et Frédéric Mercier du Guide de l’auto se retrouveront notamment dans un décor adapté à l’univers automobile et tiendront des discussions enlevantes et en profondeur quant à leurs choix de véhicules préférés dans les différentes catégories établies par l’Association des journalistes automobile du Canada.

Tout sur le monde de l’auto

Dans Zone Auto 2021, les passionnés automobiles trouveront également des informations tendances, des innovations surprenantes, des modèles de tous les genres et de tous les prix, allant du véhicule le plus vendu au modèle électrique le plus attendu au Canada.

Des passionnés d’auto et de sensations fortes participeront également à l’émission alors que le champion de planche à neige Sébastien Toutant fera l’essai de la Porsche 911 Carrera S 2021, pendant que la championne de Monster Truck Cynthia Gauthier ira à la rencontre d’un passionné de véhicules au système de suspension modifié (« low riding ») et fera « danser » une Buick antique.

Des chroniques sur la technologie et les innovations dans le monde automobile, sur les véhicules électriques et pour les collectionneurs viendront également s’ajouter à la richesse de l’information livrée par Zone Auto 2021. Des partenaires des services professionnels offerts par les concessionnaires membres de la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal (CCAM) présenteront également des capsules qui porteront notamment sur les défis du financement, les garanties prolongées, le service d’après-vente, les assurances et autres.

Zone Auto 2021 sera également disponible en rattrapage sur TVA + et sur la vidéo sur demande. Des segments seront aussi disponibles sur le site Internet du Guide de l’auto.