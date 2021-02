Ford Excursion : quelle mécanique choisir?

J’aimerais connaître votre opinion sur le Ford Excursion et sur la mécanique à privilégier. Nous sommes une famille de huit donc j’ai besoin de beaucoup d’espace!

-------------------

Bonjour Jean-François,

Il faut d’abord être conscient que nous parlons ici d’un véhicule qui, au mieux, aurait 16 ans d’âge. Il faut donc tenir compte de son état général et de l’entretien qui en a été fait, avant toute chose.

Reposant sur le châssis de la Série F Super Duty, l’Excursion a été commercialisé de 2000 à 2005, en une panoplie de versions. Un total de quatre motorisations a été offert dans ce véhicule. Deux moteurs à essence (V8 de 5,4 litres Triton et V10 de 6,8 litres Triton), que je déconseille fortement, donnent un rendement ordinaire pour une consommation gargantuesque, mais ont surtout connu de gros problèmes de fiabilité. Dans le cas du V8, des problèmes de module de pompe à essence, de chaîne d’entraînement et d’allumage sont à prévoir, alors que le V10 est reconnu pour ses bougies qui se soudent au bloc ou qui s’expulsent d’elles-mêmes.

Autrement, deux motorisations diesel ont été proposées. Sur les modèles plus récents, un moteur turbodiesel de 6,0 litres de 325 chevaux, nettement plus convaincant et silencieux que le V8 de 7,3 litres précédent, lequel ne produit que 250 chevaux. Hélas, le moteur de 6,0 litres n’a pas non plus bonne réputation. Module d’injection électronique, soupapes EGR, turbocompresseur, pompe à carburant et surtout, des fuites provenant des joints d’étanchéité des culasses sont à prévoir, ce qui n’a rien de rassurant.

Ainsi, dans l’optique où le véhicule serait en bonne condition, votre choix le plus sage serait d’opter pour le moteur PowerStroke turbodiesel de 7,3 litres. Il n’est pas lui non plus sans défaut, mais il s’est mieux défendu au chapitre de la fiabilité que son successeur. Évidemment, puisque les plus récents modèles équipés de ce moteur ont été fabriqués en 2003, je réitère l’importance d’une inspection afin de vous assurer de l’entretien qui a été fait.

L’achat d’un Ford Excursion comporte des risques, considérant l’âge et la fiabilité des moteurs. Vous êtes toutefois mieux de vous pencher du côté des mécaniques diesel.