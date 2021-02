Stellantis : la division SRT sera démantelée

Pendant que Stellantis, le nouveau constructeur né de la fusion entre FCA et le groupe français PSA, se montre rassurant quant à l’avenir de marques comme Chrysler et Dodge, les choses ne sont pas aussi roses du côté de la division de performance SRT.

Le site Mopar Insiders a obtenu la confirmation d’un porte-parole de Stellantis que l’équipe de SRT est en voie d’être démantelée, mettant ainsi fin à plusieurs semaines de rumeurs à son sujet.

Il faut dire que SRT n’est pas une marque à part entière qui vend des véhicules et qui a ses propres concessionnaires.

Photo: FCA

Ce n’est pas la fin de SRT en soi, par contre. Tous les principaux actifs de cette division, incluant le personnel, se retrouveront intégrés dans la nouvelle organisation, mais dans des affectations différentes, explique Stellantis. Ça veut dire par exemple que les ingénieurs de SRT travailleront directement au sein des marques comme Dodge, Jeep et Ram.

Le constructeur y voit l’occasion de mieux assurer la qualité des modèles SRT existants et de mieux répondre aux attentes des clients. Il parle même d’étendre l’expertise de performance et de course à un plus grand nombre de produits dans le futur. Voilà certainement une nouvelle encourageante.

Toutefois, comme l’a rappelé dernièrement le chef de la direction de Dodge, Tim Kuniskis, les jours du fameux moteur Hellcat sont comptés. L’électrification prendra une plus grande place dans les années à venir, alors les amateurs de gros bolides américains ultra performants doivent se préparer à des changements de toute façon.

