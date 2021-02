Toyota dévoilera deux véhicules électriques en 2021

Après plus de deux décennies à miser uniquement sur les hybrides et les piles à combustible, le constructeur japonais Toyota a annoncé qu’il va dévoiler plus tard cette année deux véhicules électriques à batterie destinés au marché nord-américain.

On parle de modèles 2022 qui seront en vente l’an prochain, donc sans doute rien à voir avec le prototype de véhicule électrique révolutionnaire alimenté par une batterie à semi-conducteurs que Toyota a promis en décembre dernier.

Au moins un des deux sera un multisegment qui devrait rivaliser avec les Volkswagen ID.4, Nissan Ariya et dans une certaine mesure la Ford Mustang Mach-E. L’autre demeure un mystère pour l’instant.

Photo: Toyota

Ces véhicules font partie d’un plan qui consiste à lancer 10 nouveaux modèles électriques dans le monde et électrifier 40% de la gamme de Toyota d’ici le milieu de la décennie, puis 70% d’ici 2030.

Pas d’autres détails n’ont été fournis, cependant. On sait que Toyota développe une plateforme spécifiquement conçue pour les véhicules électriques de concert avec Subaru. De plus, tout indique que l’Europe sera priorisée, donc il faudra attendre notre tour.

Photo: Toyota

Toyota a également confirmé le dévoilement en 2021 d’un nouveau véhicule hybride rechargeable qui sera commercialisé chez nous en 2022. Il reste à voir s’il s’agit bien d’un produit Toyota ou plutôt d’une version Lexus du RAV4 Prime, comme on l’anticipe depuis le printemps dernier.

Toyota, qui compte déjà des modèles hybrides, hybrides rechargeables et à l’hydrogène, veut en ajoutant des options 100% électriques devenir « comme un magasin Macy’s pour les groupes motopropulseurs », a imagé le vice-président exécutif des ventes de Toyota en Amérique du Nord, Bob Carter.

