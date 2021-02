Hyundai TIGER : un concept de robot tout-terrain… pour toute planète

Hyundai vient de dévoiler le deuxième concept de sa série de « véhicules à mobilité ultime » créés par son nouveau studio de design, New Horizons. Après Elevate, voici TIGER!

Cet acronyme, qui signifie « Transforming Intelligent Ground Excursion Robot », désigne un petit véhicule à peine plus imposant qu’une grosse valise, mais capable de transporter toutes sortes de charges différentes – sauf des passagers – même dans les terrains les plus accidentés ou difficiles d’accès.

Ce serait un allié de taille lors de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence, par exemple. Le constructeur coréen le présente aussi comme une plateforme mobile d’exploration scientifique dans des endroits éloignés et complexes.

Photo: Hyundai

La première version que vous voyez ici s’appelle TIGER X-1. L’engin, qui peut se déplacer dans n’importe quelle direction sur 360 degrés, fait appel à un système sophistiqué de roues et de jambes articulées. Bien sûr, il est aussi équipé d’une foule de capteurs pour reconnaître l’environnement et se diriger.

Dans des conditions plus normales, le TIGER garde ses jambes rétractées et fonctionne comme un véhicule à rouage intégral. Dès qu’il reste coincé ou doit affronter des terrains plus exigeants, ses jambes se déploient et il se met à marcher, à l’instar du concept Elevate.

Son design le rend aussi compatible avec les drones du futur, nous dit Hyundai. Il pourrait donc s’accrocher à eux, se recharger pendant le transport et être déposé dans n’importe quel lieu.

Les concepts Elevate et TIGER sont encore bien loin de voir le jour, mais la raison pour laquelle Hyundai a créé le studio New Horizons, c’est justement pour en faire une réalité, pas juste rêver.