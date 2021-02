Voici Hellraiser, une Dodge Charger 1970 de 1000 chevaux!

Un préparateur du Wisconsin appelé SpeedKore a trouvé un superbe usage au fameux moteur V8 « Hellephant » de 7,0 litres que Dodge offre en vente libre par le biais de la division Mopar. Il l’a placé dans une Dodge Charger 1970 revêtue d’une carrosserie en fibre de carbone!

Aussi magnifique que sinistre, ce bolide créé en un seul exemplaire a même un surnom : Hellraiser.

Il s’agit au départ d’une commande de l’acteur américain Kevin Hart, grand fan de voitures, qui ironiquement avait bousillé l’une des précédentes créations de SpeedKore.

Photo: SpeedKore

Après avoir scanné la carrosserie originale dans les moindres détails, l’entreprise a conçu des moules puis fabriqué les nouveaux panneaux à l’aide de fibre de carbone de calibre aérospatial. À la demande de Hart, aucune peinture ou finition spéciale n’a été ajoutée dessus.

Le long capot plat et bombé au centre laisse entrevoir le surcompresseur de 3,0 litres du diabolique moteur, qui déchaîne une puissance de 1 000 chevaux et un couple de 950 livres-pied – rien de moins! Le tout est acheminé aux roues arrière par une boîte automatique à huit rapports provenant de la Dodge Challenger SRT Demon et un pont arrière de neuf pouces signé Ford. Le système d’échappement est unique à cette voiture.

Photo: SpeedKore

SpeedKore a également installé la suspension avant d’une Corvette de sixième génération et une suspension arrière à quatre barres avec amortisseurs Penske. Des freins Brembo avec étriers à six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière sont fixés aux extrémités.

L’habitacle tout aussi transformé, mais qui garde un certain aspect rétro, comprend des arceaux de sécurité, une planche de bord, des cadrans et une console entièrement sur mesure ainsi que des sièges sport Recaro avec harnais à quatre points. Même ces derniers sont très musclés – voyez leurs appuis latéraux prononcés et leurs « six-packs » au centre!

Photo: SpeedKore

On ignore le prix que Kevin Hart a payé à SpeedKore, mais vous devinez que la Hellraiser vaut une fortune.

