Lamborghini SVJ Roadster 2020 : la crème de la crème

C’est vrai, l’argent ne fait pas le bonheur. Toutefois, un gros compte en banque peut donner accès à des petites merveilles comme la Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020.

Depuis près de 60 ans, la marque italienne sait faire rêver les amateurs d’automobiles et faire sourire les plus fortunés. Par contre, si l’idée de vous procurer une « simple » Lamborghini n’est pas assez charmante à votre goût, le constructeur de Sant'Agata offre une possibilité pouvant répondre à vos moindres désirs.

Le programme Ad Personam permet aux acheteurs de Huracán et d’Aventador de personnaliser leur véhicule dans les moindres détails afin de le rendre carrément unique au monde. Dans un garage spécialisé en véhicules de luxe de Turku, en Finlande, nous avons récemment eu l’occasion d’admirer de plus près l’une des perles les plus précieuses de la famille Lamborghini : une Aventador SVJ Roadster Ad Personam.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

La plus rapide

La Lamborghini Aventador SVJ Roadster est tout simplement phénoménale. Jusqu’à très récemment, elle détenait le record du tour le plus rapide sur la mythique piste du Nürburgring (juste avant d’être détrônée par la nouvelle Mercedes-AMG GT Black Series).

La SVJ offre tout de même une puissance de 759 chevaux et un couple de 531 livres-pieds, permettant au véhicule d’atteindre le cap des 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Tout ça est rendu possible grâce à un majestueux moteur V12 atmosphérique à la sonorité enchanteresse.

Avec de telles performances, les chances sont que vous pourrez uniquement l’apercevoir que si vous ne clignez pas des yeux. De plus, n’oublions pas qu’uniquement 800 Lamborghini SVJ Roadster seront produites.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Au détail près

Du latin, Ad Personam signifie « sur une base individuelle ». Selon Lamborghini, « les combinaisons sont infinies et s’étendent des couleurs aux matériaux : du logo du siège, cousu à la main plutôt que marqué à chaud, aux initiales cousues à l’intérieur de l’habitacle jusqu’à la possibilité de demander la reproduction d’une couleur à partir d’un échantillon, toujours dans le respect des hauts standards de qualité imposés par le constructeur. »

En effet, le programme de design sur mesure de Lamborghini, permet aux clients intéressés de personnaliser leur voiture comme bon leur semble. Aujourd’hui, nous pencherons notre attention sur les options visuelles les plus dispendieuses apportées sur cette Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020.

Les prix sembleront probablement faramineux, mais il est important de comprendre que cette voiture a été vendue en Finlande, pays, dont la taxe sur les véhicules exotiques s’élève à près de 49%.

Débutons d'abord avec ce qui saute le plus aux yeux.

Forfait style - 13 400 € (20 500 $ CAD)

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Logements des rétroviseurs en noir brillant

couvre-longerons en noir brillant

Aile horizontale avant en carbone

couvre-moteur en carbone

Le logo SVJ peinturé - 17 000 € (26 000 $ CAD)

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Étrangement, il semblerait que chez Lamborghini, ce sont les plus petits détails qui coûtent le plus cher. Par exemple, voici certaines options dont le prix fait particulièrement sourciller.

Tapis avec fibre de carbone - 3000 € (4600 $ CAD)

Photo: Louis-Philippe Blanchette

En effet, vous pouvez payer 3000€, pour des tapis…

Ensemble de quatre caps centraux pour les roues en carbone - 1400 € (2150 $ CAD)

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Dans ce cas-ci, il ne s’agit pas des jantes, mais bien du petit logo Lamborghini au centre des roues!

Détail extérieur Ad Personam - 28 000 € (43 000 $ CAD)

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Cette addition est pour le moins surprenante. Ceux, ayant l'œil fin pour les détails l’auront peut-être déjà remarqué, mais la SVJ exhibe une fine ligne dorée faisant le tour du véhicule. Cette ligne peinturée ne fait pas plus de trois centimètres de large et entoure la voiture au complet. Lamborghini offre seulement ce genre d’option via le programme Ad personam, justifiant ainsi son coût.

Chez Lamborghini, on pense à tout!

Coup de cœur instantané

Lorsque j’ai vu cette SVJ pour la première fois, j'étais ébahi. Après avoir admiré la voiture pendant quelques minutes, j'appréciais de plus en plus les détails apportés par le programme Ad personam.

Toutefois, quelque chose m'agaçait. Si vous observez la photo du moteur, on remarque que l’inscription V12 Ordine di accensione n’est pas centré avec l’hexagone vitré.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

À première vue, j’étais un peu troublé qu’un constructeur automobile vendant des voitures aussi prestigieuses n’apporte pas plus d’attention à ce genre de détail. La véritable raison est que les ingénieurs chez Lamborghini ont volontairement placé le V12 légèrement à la gauche du véhicule pour contrebalancer le poids de l'arbre de transmission. Voilà qui expique tout!

Prix total de la SVJ

Cette Lamborghini sera fort probablement vendue à un collectionneur polonais possédant déjà plusieurs voitures exotiques avec ce genre de spécifications.

On estime que la voiture sera en vente pour un prix d’environ 1,3 million d’euros, soit environ 2 M$ CAD.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Encore une fois, il est important de ne pas oublier que la taxe sur ce genre de véhicule ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée en Finlande est très élevée.

Au Canada, un bolide du genre se détaille à environ 800 000 $, et vous pouvez facilement dépasser le million avec toutes les options de personnalisation proposées par le constructeur.

La grande question, maintenant. Seriez-vous prêt à débourser une telle somme pour obtenir un véhicule unique au monde?