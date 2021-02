Lexus se préparerait à dévoiler trois modèles F en 2021

Tout en continuant à miser sur les véhicules hybrides, Lexus chercherait à ajouter une sérieuse dose de puissance et de performance à sa gamme. Selon le site japonais Best Car Web, la marque va dévoiler trois nouveaux modèles F vers la fin de 2021.

Celui qui nous intéresse le plus est sans contredit la Lexus IS F, qui effectuerait un retour sur le marché après avoir été abandonnée au terme de l’année-modèle 2014.

Basée sur la toute nouvelle IS 2021, la version F (d’autres sources parlent d’une « IS 500 »), viendrait rivaliser directement avec la BMW M3 fraîchement remaniée, la Cadillac CT4-V Blackwing dévoilée il y a quelques jours à peine, de même que les Mercedes-AMG C 63 S et Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Photo: Lexus

Le moteur retenu serait le même V8 atmosphérique de 5,0 litres qu’on retrouve dans le coupé RC F, avec une puissance et un couple s’élevant cette fois à 474 chevaux et 395 livres-pied.

Ensuite, Lexus préparerait une LS F pour riposter aux grandes berlines de luxe haute performance que sont les BMW M760Li et Mercedes-AMG S 63. Ici, il est question d’un nouveau V8 biturbo de 4,0 litres développant – tenez-vous bien – 660 chevaux.

Le troisième modèle avancé par Best Car Web est un coupé LC F qui utiliserait le même V8 biturbo que la LS F. Cette voiture faisait d’ailleurs partie d’une fuite en mars 2020 qui nous révélait les plans futurs de Toyota et de Lexus.

Photo: Lexus

Dans tous les cas, des modifications au châssis et à la suspension seraient nécessaires. On peut s’attendre également à un design un peu plus agressif comprenant divers ajouts aérodynamiques.

Patientons jusqu’à l’automne pour voir si ces informations sont véridiques. Le cas échéant, les ventes débuteraient quelque part en 2022.

En vidéo : Nos impressions de la Lexus IS 2021