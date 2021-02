Devrais-je racheter la location de ma Kia Forte 2017?

J’aimerais avoir votre avis sur le rachat de ma location, une Kia Forte LX+ 2017 qui n’a que 55 000 km au compteur. La voiture est en très bon état et le coût du rachat est de 9 200 $ taxes incluses. Devrais-je donc la racheter ou passer à autre chose?

Bonjour Émile,

La valeur actuelle de votre voiture sur le marché oscille entre 10 000 $ et 10 500 $. Autrement dit, au moins 2 000 $ de plus que votre coût de rachat, si l’on exclut les taxes. Bien sûr, il vous faut prendre en considération les frais de rachat et d’administration (généralement autour de 500 $) ainsi que le taux de financement que l’on vous octroiera si vous devez y avoir recours.

Photo: Kia Motors

Cela étant dit, votre Forte est assurément la meilleure voiture d’occasion que vous puissiez acheter. D’une part, parce que vous la connaissez puisque vous l’avez conduite et en avez fait l’entretien, mais aussi parce que si vous considérez son rachat, c’est qu’elle vous a jusqu’ici bien servi.

Ajoutons également à cette équation le fait que la dépréciation des prochaines années sera beaucoup plus faible. À preuve, une Forte LX+ 2016 avec 70 000 ou 75 000 km au compteur vaut à peine 1 500 $ de moins que votre voiture, signe que l’intérêt pour ce modèle dans le marché d’occasion est présent. Puis, considérez aussi que la valeur moyenne des véhicules d’occasion n’a jamais été aussi forte en pourcentage, par rapport au prix d’un véhicule neuf, que cette année. Pourquoi? Parce qu’il y a pénurie de véhicules et que le prix des véhicules neufs grimpe en flèche.

Alors oui, racheter votre voiture est une excellente chose, et je vous encourage « FORTEment » (!) à emprunter cette avenue!