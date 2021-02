Un triste sort pour l’une des plus belles routes au monde

Tous ceux qui ont eu la chance de sillonner la côte Ouest américaine en voiture auront un pincement au cœur en voyant le mauvais sort qu’a connu la fameuse Pacific Coast Highway ou Route 1 en fin de semaine.

Cette route californienne, qui longe l’océan et est considérée comme l’une des plus belles au monde en raison de ses panoramas, a été ravagée en partie par un glissement de terrain.

Le département des transports de la Californie a publié des images prises par un drone qui montrent une grosse section manquante de la route juste au sud de la région de Big Sur. Une pluie torrentielle est responsable de l’affaissement.

Check out this amazing drone video of #Hwy1 washout at Rat Creek about 15 miles south of #BigSur. Our crews are on site securing it, assessing damage & starting clean-up/ repairs. Reminder: the road is OPEN from #Carmel thru town of Big Sur. @bigsurkate @BigSurCC @CHP_Coastal pic.twitter.com/rB193DzXhL