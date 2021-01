Un programme de mise à la casse dans le prochain budget fédéral?

Lors du printemps 2020, au pire de la crise liée au coronavirus, la Corporation des associations de détaillants d’automobiles (CADA) du Canada a salué les efforts du gouvernement fédéral pour venir en aide aux entreprises, dont les concessionnaires, mais ceux-ci souhaitaient quand même davantage de mesures.

Alors que les consultations publiques viennent de débuter en vue du budget fédéral 2021, qui servira à la relance économique du pays au-delà de la pandémie, l’organisme réitère ses demandes – des allégements fiscaux, entre autres, mais aussi un programme national de mise à la casse pour les vieux véhicules.

Le président de la CADA, Tim Reuss, a déclaré cette semaine que toute l’industrie, allant des constructeurs aux fournisseurs en passant par les syndicats de travailleurs, soutient cette proposition.

Rappelons que les ventes de véhicules au Canada sont en baisse depuis trois ans, notamment de 20% en 2020 en raison de la pandémie.

L’idée de la CADA est qu’Ottawa remette aux consommateurs jusqu’à 3 000 $ pour la mise à la casse des véhicules âgés de 12 ans. Dans le contexte actuel, ça voudrait dire les modèles 2008 et plus anciens.

Cette mesure incitative viendrait stimuler les ventes tout en remplaçant des véhicules plus désuets et polluants par d’autres équipés de technologies plus modernes et plus propres. Selon les Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada (CMAC), jusqu’à deux millions de vieux bazous pourraient être éliminés, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre de sept mégatonnes.

L’administration de Justin Trudeau s’est montrée jusqu’ici réceptive à la proposition de la CADA d’instaurer un programme national de mise à la casse avec compensation, mais on devine qu’elle pourrait vouloir s’en servir pour encourager l’achat de véhicules électriques avant tout.

Est-ce que ça minimiserait l’efficacité dudit programme? La question mérite d’être posée, mais on connaît la réponse des concessionnaires.

Les consultations prébudgétaires se termineront le 19 février et le budget fédéral 2021 devrait être déposé en mars.

En vidéo : Antoine Joubert restaure un vieux Hyundai Tucson pour une bonne cause