Confinement et hiver : 5 conseils pour votre auto

Le confinement et le couvre-feu amenés par la deuxième vague de COVID-19 créent encore plus de problèmes pour les voitures que durant la première vague, pour la simple et bonne raison que l’hiver bat son plein en ce moment.

D’ailleurs, CAA-Québec enregistre une augmentation de 17% des demandes de son service Assistance batterie en comparaison avec l’hiver précédent. Alors que les véhicules passent beaucoup moins de temps sur les routes, les batteries dorment et souffrent au froid.

« C’est un peu comme nous! Quand on reste assis trop longtemps, un moment donné, on a besoin de bouger », illustre Denis Pageau, conseiller en relation avec les partenaires pour les garages recommandés de CAA-Québec.

Quels sont plus précisément les problèmes qui risquent de survenir lorsqu’une auto reste garée dans la cour ou roule trop peu, surtout en hiver? D’abord, comme on vient de le mentionner, la batterie peut s’affaiblir et manquer de puissance pour le démarrage du moteur. Pire encore, une batterie complètement à plat pourrait déprogrammer le module de commande du moteur. Les véhicules électriques peuvent bien sûr rapidement perdre leur charge aussi.

Ensuite, il y a l’humidité. Oui, même en hiver, elle peut s’inviter dans les différents liquides, comme l’huile à moteur, ou encore faire coller les freins, développer de la rouille et précipiter une coûteuse réparation. N’oublions pas non plus que les pneus peuvent se déformer ou craquer en restant trop longtemps stationnaires et exposés au grand froid.

Photo: Adobe Stock

Voici 5 trucs de CAA-Québec pour les voitures en confinement cet hiver :

1. Roulez!

Pas nécessaire de faire un grand trajet; une sortie de 8 à 10 kilomètres suffit pour éviter la majorité des problèmes reliés à la mécanique, aux freins et au circuit électrique. Ne vous contentez pas non plus de faire tourner le moteur pendant que votre voiture est stationnée, car vous ne donnerez pas à la batterie l’occasion de se recharger en roulant.

2. Utilisez un chargeur intelligent

Un chargeur intelligent peut vous aider à préserver la charge et la bonne circulation des électrons dans votre batterie. C’est un petit appareil qui ne coûte pas cher et qui peut faire une grande différence. Par ailleurs, évitez de charger ou de survolter une batterie endommagée ou gelée si les côtés semblent boursouflés.

3. Faites le plein

Gardez le réservoir à essence aux trois quarts pour éviter la condensation à l’intérieur, ce qui pourrait occasionner du gel dans les canalisations d'essence. Il faut particulièrement se méfier lorsque la température chute brusquement. Les voitures qui dorment dans un garage chauffé sont de très bonnes victimes potentielles.

4. Attention au frein de stationnement

N’actionnez pas le frein de stationnement à la maison, du moins si c’est possible et sécuritaire de le faire. Toutefois, pour le garder fonctionnel, servez-vous-en lorsque vous allez faire vos emplettes et sorties de plein air.

5. Programmez vos recharges

Si vous avez un véhicule électrique, la meilleure chose à faire est de le laisser branché en tout temps et de programmer vos recharges. Pour plus de recommandations spécifiques à votre modèle, consultez le manuel du propriétaire.

