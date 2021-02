En vidéo : la Nissan Versa 2021 affronte l’hiver québécois

Nissan Versa 2021 : un bon produit, mais pour qui?

La Nissan Micra n’existe plus. La Versa Note non plus. Alors que Nissan se concentre sur les véhicules payants, les VUS, ça tombait sous le sens de rationaliser l’offre, en envoyant au rancart des produits dont la marge de profit est plus faible. Coup de théâtre! La Nissan Versa revient …