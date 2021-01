BMW M5 CS 2022 : la plus puissante BMW de l’histoire

BMW ne plaisante jamais quand il est question de la M5. La nouvelle édition lancée pour 2021 génère 600 chevaux, alors que la M5 Competition – la seule version offerte au Canada – déploie 617 chevaux.

Vous croyiez que le constructeur allemand allait en rester là? Détrompez-vous. Voici la nouvelle et extrême M5 CS 2022, le véhicule BMW de production le plus puissant de l’histoire!

En effet, le V8 biturbo de 4,4 litres a été revu pour déchaîner rien de moins que 627 chevaux à 6 000 tours/minute. Le couple de 553 livres-pied ne change pas, mais il est accessible en entier sur une plage de régime un peu plus étendue, soit de 1 800 à 5 950 tours/minute. La zone rouge débute quant à elle à 7 200 tours/minute.

Photo: BMW

Les ingénieurs ont aussi allégé la voiture de 230 livres, notamment par l’utilisation accrue de plastique renforcé de fibre de carbone. En conséquence, l’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en trois secondes exactement – trois dixièmes de moins que la M5 Competition – et celle de 0 à 200 km/h prend 10,3 secondes. La vitesse de pointe est limitée électroniquement à 305 km/h.

Au fait, la puissance est contrôlée par une boîte automatique M Steptronic programmable comptant huit rapports et par un système de rouage intégral M xDrive qui privilégie les roues arrière en temps normal. Une répartition du couple se fait également entre les roues arrière gauche et droite pour un maximum d’adhérence et de contrôle dans les virages. Des modes 4RM Sport et 2RM sont mêmes disponibles.

Les réglages du châssis sont encore plus pointus que ceux de la M5 Competition, notamment au niveau des ressorts et du système de contrôle dynamique de l’amortissement, afin de tenir compte du poids réduit et des pneus haute performance Pirelli P Zero Corsa en option. Que dire des jantes M de 20 pouces avec leur fini bronze doré? Superbes!

Photo: BMW

Naturellement, il est possible pour le conducteur d’ajuster tous les paramètres à sa guise via l’écran central de 12,3 pouces et de créer des profils qui seront accessibles simplement en appuyant sur les boutons rouges M1 et M2 fixés au volant. L’affichage se règle également selon les informations que l’on souhaite voir apparaître. En mode Piste, il n’y a pas que les aides à la conduite qui se désactivent : le système audio et l’écran central s’éteignent pour minimiser les distractions.

Quoi d’autre? Eh bien, comme vous l’aurez remarqué, il y a différentes garnitures bronze doré à l’extérieur. Les freins en carbone-céramique sont plus légers de 51 livres et plus résistants, tandis que leurs étriers comprennent six pistons à l’avant et sont peints en rouge ou en or (au choix).

Photo: BMW

À l’intérieur, c’est la première fois qu’une BMW M5 adopte quatre places, avec des sièges sport M en carbone aux appuis latéraux très prononcés à l’avant et deux sièges individuels à l’arrière. Sur tous les appuie-têtes, il y a le tracé du circuit du Nürburgring Nordschleife, une belle touche qui rappelle l’endroit où la voiture a été développée. Notons par ailleurs les coutures et garnitures rouges, le volant M sport garni de suède Alcantara et les emblèmes « M5 CS » illuminés.

La BMW M5 CS 2022 sera en vente pour une seule année-modèle à partir de la seconde moitié de 2021. Le prix canadien est fixé à 165 900 $.

