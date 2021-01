Retour en vue pour le Nissan Xterra?

Nissan Xterra 2013: Un solide vétéran

Le XTerra est avec l’équipe Nissan depuis 2000, année de son lancement. Et pendant tout ce temps, il ne nous a jamais déçus, revenant année après année avec la même carrure et la même efficacité. On a retravaillé sa carrosserie et sa mécanique en 2005 afin de lui permettre de …