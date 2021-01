Le Suzuki Grand Vitara est-il fiable?

Je magasine un VUS d'occasion et je suis intéressé par le Suzuki Grand Vitara 2010 à moteur 2,4 litres. Savez-vous si c'est un véhicule fiable?

Bonjour Philippe,

Le Suzuki Grand Vitara est un VUS simple de conception et plutôt fiable. Mais ce sont des véhicules qui sont désormais âgés, et il ne faut pas seulement se fier à une tendance générale. Que ce soit le climat ou la qualité des routes, les véhicules sont mis à rude épreuve au Québec, et acheter un modèle négligé pourrait vous coûter très cher. Pas parce que sa conception est mauvaise, mais parce que son entretien a été complètement négligé.

Il faut donc que le vendeur puisse vous montrer des factures qui prouvent un certain suivi. Les Grand Vitara ayant aussi tendance à rouiller, vérifiez qu'un traitement antirouille a été appliqué régulièrement. Du côté du moteur, le 4-cylindres comme le V6 sont globalement solides s'ils ont été correctement entretenus. En revanche, le moteur 2,4 litres est moins puissant que le 6 cylindres et sa consommation de carburant élevée ne le rend pas vraiment plus économique à l'usage...

Que le véhicule soit vendu par un particulier ou un professionnel, il est très important de le faire inspecter par une entité indépendante. Cela vous permettra de vérifier l'état de la carrossrie, de la structure, du moteur et de tous les éléments qui pourraient coûter cher à remplacer. C'est aussi un bon moyen de négocier le prix de vente si certaines pièces sont en fin de vie.

En vidéo : notre essai souvenir du Suzuki Grand Vitara 2009