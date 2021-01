Que pensez-vous de la Buick Cascada?

J'aimerais acquérir une Buick Cascada Premium cabriolet. L'auto en question a 45 000 km et a été importée par un concessionnaire québécois. Est-ce un bon achat?

------------------------------------------------

Bonjour Daniel,

La Buick Cascada n'ayant pas été vendue officiellement au Canada, cela signifie que la voiture a passé la première partie de sa vie aux États-Unis avant d'arriver chez nous. Ce n'est pas un problème en tant que tel, mais il serait bon de vérifier l'historique du véhicule pour vous assurerr qu'il n'a pas été accidenté ou que son odomètre n'a pas été reculé.

Vous n'indiquez pas le prix de vente de la voiture, mais il doit probablement tourner autour des 30 000 $ CAD. Le fait que la voiture soit très rare chez nous rend sa valeur de revente plutôt incertaine à long terme, ce qui pourrait vous faire perdre de l'argent.

Nous avons demandé à GM Canada quelle était la disponibilité des pièces pour ce modèle. Ces derniers nous ont confirmé qu'il n'y a aucun problème pour passer des commandes présentement. Techniquement, la Cascada est une Opel, dérivée de l'Astra qui était vendue en Europe. Sauf qu'entre-temps, le constructeur allemand a quité le giron de GM et a été racheté par PSA, devenu Stellantis récemment.

Si vous comptez garder la voiture quelques années, l'entretien ne devrait pas poser de problèmes. C'est plutôt pour un achat à très long terme (10 ans et plus) où certaines pièces pourraient devenir plus difficiles à obtenir.

En conclusion, si vous avez craqué pour cette voiture et que vous n'aimez aucun autre cabriolet vendu sur notre marché, faites-vous plaisir, mais gardez tout de même à l'esprit que c'est un achat plus incertain qu'une Mazda MX-5 ou une Volkswagen Beetle, par exemple.

En vidéo : que se passe-t-il avec les voitures décapotables?