Combien coûte… le Ram 1500 Classic 2021?

Certains l’ignorent, mais Ram commercialise à l’heure actuelle deux camionnettes pleine grandeur. Il y a bien sûr le Ram 1500, mais aussi le 1500 Classic.

Le Ram 1500 Classic, c’est ni plus ni moins que l’ancienne génération du 1500 dont Ram n’a jamais cessé la commercialisation. Et même si on en fait très peu la promotion, cette variante représente environ 50% des ventes de Ram 1500 au Canada.

Cela s’explique principalement par un prix nettement plus intéressant, à un point où on peut même le comparer à la facture de certaines camionnettes intermédiaires comme le Toyota Tacoma ou le Ford Ranger.

Au cours de cette capsule, Antoine Joubert présente le Ram 1500 Classic 2021… et dévoile son prix!