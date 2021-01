Volkswagen fait revivre la Polo Harlequin avec ce concept

Mazda est-elle en train de devenir une marque de luxe?

Un ami me mentionnait récemment que Mazda faisait maintenant des véhicules de luxe appelés Signature, et que la marque veut maintenant rivaliser avec BMW et Mercedes. Est-ce que c’est vrai? ---------------- Bonjour Luke, Votre ami a partiellement raison! Mazda est toujours un constructeur généraliste, c’est-à-dire que la marque fabrique des …