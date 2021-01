Mazda CX-30 2021 et Kia Seltos 2021 : comparons les chiffres

Dans la catégorie très compétitive des petits véhicules utilitaires, deux nouveaux produits appelés à connaitre un franc succès : le Mazda CX-30 et le Kia Seltos. Ces deux véhicules devront faire leur marque, notamment face aux Honda HR-V, Subaru Crosstrek, Nissan Qashqai, Hyundai Kona et Chevrolet Trailblazer de ce monde.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications. Voici ce qui en est ressorti.

Groupe motopropulseur : avantage Mazda CX-30

Photo: Mazda

À ce chapitre, les deux constructeurs proposent des approches comparables. En entrée de gamme, Kia offre un quatre cylindres de 2,0 litres ayant une cavalerie de 146 chevaux et 132 lb-pi de couple, tandis que Mazda fournit également un moteur 2,0 litres, mais qui génère 155 chevaux et 150 lb-pi de couple. Le premier est jumelé à une boîte à variation continue qui simule huit rapports et l’autre utilise une transmission automatique à six vitesses.

Les deux constructeurs offrent également des motorisations optionnelles pour de meilleures performances :

Kia : quatre cylindres de 1,6 litre turbo/175 chevaux/195 lb-pi de couple/boîte à sept rapports à double embrayage

Mazda : quatre cylindres de 2,5 litres/186 chevaux/186 lb-pi de couple/boîte automatique à 6 rapports

Toutes les motorisations peuvent être jumelées à des rouages à deux ou à quatre roues motrices.

Mazda se distingue grâce à un troisième moteur plus performant. Ce dernier, un 2,5 litres turbocompressé, développe 227 chevaux et 310 lb-pi de couple avec de l’essence à indice d’octane 87 (les figures montent à 250 et 320 respectivement avec de l’essence à indice d’octane 93).

Consommation : avantage Kia Seltos

Photo: Kia

Bien que les deux véhicules affichent des cotes de consommation similaires, l’Avantage va au Kia Seltos. En version à traction, le Seltos obtient une consommation mixte de 7,7 L/100 km, alors que ça monte à 8,1 L/100 km pour le CX-30 avec son plus petit moteur.

La tendance se poursuit avec les variantes à rouage intégral :

Kia : 8,2 L/100 km (2,0 litres)/8,7 L/100 km (1,6 Turbo)

Mazda : 8,6 L/100 km (2,0 litres)/8,9 L/100 km (2,5)

Sécurité : avantage Mazda CX-30

Photo: Mazda

Le Mazda CX-30 décroche une moyenne générale de cinq étoiles dans les examens de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). Ainsi, le véhicule a obtenu un score parfait dans les collisions frontales et latérales. Il a toutefois perdu une étoile lors du test de résistance au retournement.

Du côté du Seltos, la moyenne est abaissée à quatre étoiles à cause du résultat inférieur dans les collisions frontales du côté passager.

Espace : avantage Kia Seltos

Photo: Kia

De par sa vocation, un VUS doit être pratique, donc la gestion de l’espace devient un élément clé dans le segment. En ce sens, Kia remporte la mise grâce à son design carré à l’arrière, contrairement au style plus fuyant de Mazda.

Dans le coffre, le Seltos a un volume de 752 litres contre 572 pour le CX-30. En rabaissant les sièges, la donnée monte à 1 778 litres pour le Kia et 1 280 litres pour le Mazda.

De plus, le seuil de coffre du Seltos est au même niveau que le plancher, ce qui permet un chargement bien plus facile. D’autre part, notez que le remorquage est déconseillé pour les deux véhicules.

Système d’infodivertissement : égalité

Photo: Marc-André Gauthier

Commençons avec les similarités. D’abord, tous les deux viennent de série avec la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. L’affichage tête haute se retrouve seulement dans les modèles les plus huppés. La chaîne audio de luxe de marque Bose est optionnelle pour les deux véhicules.

Les différences, quoique peu notables, peuvent influencer le choix d’un consommateur quant à son expérience visuelle et d’utilisation. L’écran d’infodivertissement du Mazda CX-30 mesure 8,8 pouces, et ce, pour toutes les versions du modèle. Parallèlement, les versions d’entrée de gamme du Seltos reçoivent un écran de huit pouces, mais de 10,25 pouces pour les versions plus cossues .

Même principe pour l’écran du tableau de bord. Une seule dimension chez Mazda - 7 pouces - alors que d’entrée de jeu, le Kia arrive avec un écran de 3,5 pouces et sept pouces pour les modèles plus haut de gamme. Finalement, le CX-30 permet aux utilisateurs de connecter deux appareils grâce aux entrées USB. Le Seltos n’a qu’un port USB et un port audio.

Prix : avantage Kia Seltos

Photo: Kia

Règle générale, la gamme de prix du Kia Seltos est plus intéressante que celle du Mazda CX-30. Le Seltos LX coûte 22 995 $ (24 995 $ pour la traction intégrale) contre 24 550 $ pour un CX-30 GX (26 050 $ pour la traction intégrale).

Cette tendance se poursuit jusqu’aux modèles plus haut de gamme :

Mazda CX-30 :

GS : 27 350 $ (TA) et 28 850 $ (TI)

GS avec ensemble de Luxe : 30 750 $ (TI)

GT : 33 850 $ (TI)

Kia Seltos :

EX : 27 595 $ (TI)

EX Premium : 30 595 $ (TI)

SX : 32 595 $ (TI)

Garanties : avantage Mazda CX-30

Photo: Mazda

Autant chez Mazda que chez Kia, les garanties sont plutôt généreuses. En comparant les couvertures de base, Mazda joue la carte du court terme en proposant une protection de trois ans, mais avec un kilométrage illimité.

Kia, de son côté, y va avec une garantie de cinq ans, mais limitée à 100 000 km.

Par contre, Mazda offre un programme qui lui permet d’avoir une garantie particulière. En effet, sa garantie motopropulseur (5 ans) et sa protection contre la perforation (8 ans) sont étendues sur un kilométrage illimité. Chez Kia, c’est respectivement 5 ans/100 000 km et 5 ans/illimité.