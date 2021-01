En vidéo : Antoine Joubert présente l’Acura TLX 2021

Contrairement à certaines marques de luxe, Acura n’a décidément pas jeté la serviette avec ses berlines.

La division de luxe du constructeur japonais Honda a dévoilé il y a quelques mois la nouvelle génération de la TLX. Plus jolie, plus rapide et plus techno que le modèle qu’elle remplace, l’Acura TLX 2021 a le lourd mandat de rivaliser avec des véhicules comme la Mercedes-Benz Classe C, la BMW Série 3 et la Audi A4.

Misant sur une nouvelle allure, la TLX de nouvelle génération signifie également le retour d’une variante Type S chez Acura. Axée sur la performance, la TLX Type S proposera une puissance de plus de 350 chevaux qui devrait en faire saliver plus d’un.

Lors de son plus récent passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a présenté la nouvelle Acura TLX 2021, soulignant ses points forts et ses points faibles. Pour connaitre ses impressions, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article!