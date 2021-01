Le Salon de l’auto de Detroit 2021 est finalement annulé

Le mauvais sort continue de s’acharner sur les salons de l’auto et celui de Detroit en particulier. La dernière édition s’est déroulée en janvier 2019 et maintenant, personne ne sait quand la prochaine aura lieu.

Pour 2020, les organisateurs avaient décidé de tenir leur événement plus tard dans l’année afin de pouvoir inclure des expositions extérieures et d’attirer à la fois plus de manufacturiers et de visiteurs. Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a tout changé, comme on le sait.

Ainsi, pas d’édition 2020 et les efforts se sont concentrés sur juin 2021. Puis, quelques semaines après l’annonce que le Salon de l’auto de Los Angeles allait être reporté de novembre 2020 à mai 2021, l’Association des concessionnaires automobiles de Detroit a choisi de nouvelles dates – du 28 septembre au 9 octobre 2021 – afin de ne pas être les oubliés du printemps (New York se tient en avril, rappelons-le).

Finalement, il n’y aura pas de salon, car celui-ci vient d’être annulé pour de bon. La raison officielle invoquée est la pandémie qui se prolonge.

Photo: Nactoy

À la place, on nous promet un événement de plus petite envergure, conçu spécialement pour les amateurs, sur un circuit de course à Pontiac, au nord de Detroit, du 21 au 26 septembre. Quelques dévoilements de véhicules sont prévus ainsi que des démonstrations de produits et de technologies.

La nouvelle exposition Motor Bella, consacrée aux supervoitures européennes, figure toujours au programme, mais sera réinventée.

Il reste à voir sous quelle forme continuera le Salon de l’auto de Detroit à l’automne 2022... si tout se passe bien.

