Meilleurs véhicules nord-américains de 2021 : les gagnants sont annoncés

Les gagnants des prix de la Voiture, du Véhicule utilitaire et du Camion nord-américains (NACTOY) de l’année 2021 ont été annoncés aujourd’hui lors d’un événement virtuel.

Le jury, composé de 50 journalistes automobiles provenant du Canada et des États-Unis, a d’abord choisi la nouvelle Hyundai Elantra de septième génération comme Voiture nord-américaine de l’année 2021.

Photo: Patrice Marchessault

Après avoir gagné le titre en 2012, l’Elantra a renoué avec les grands honneurs grâce à son design percutant et à sa nouvelle version hybride dont la consommation moyenne s’élève à seulement 4,7 L/100 km. Il y a aussi l’Elantra N-Line à moteur turbo, un modèle aux lignes plus agressives qui se veut plus sportif, sans parler de l’Elantra N de haute performance qui se joindra prochainement à la gamme.

Les deux autres finalistes étaient la Genesis G80 et la Nissan Sentra. L’Elantra suit donc les traces de la Chevrolet Corvette, sacrée en 2020.

Ensuite, c’est la Ford Mustang Mach-E qui a remporté le prix du Véhicule utilitaire nord-américain de l’année 2021. Le nouveau multisegment électrique inspiré de la légendaire Mustang a obtenu plus de votes que les Genesis GV80 et Land Rover Defender pour ainsi succéder au Kia Telluride.

Photo: Antoine Joubert

Disponible à propulsion ou à rouage intégral ainsi qu’avec deux formats de batterie, la Mustang Mach-E procure une autonomie variant de 340 à 483 kilomètres. La GT Performance, annoncée à 459 chevaux et 612 livres-pied de couple, affiche un chrono de 3,5 secondes pour le sprint 0-100 km/h – plus rapide que n’importe quel autre modèle Mustang de l’histoire.

Finalement, le prix du Camion nord-américain de l’année 2021 a été décerné au Ford F-150, permettant au constructeur à l’ovale bleu de signer un doublé. Les autres finalistes étaient le Jeep Gladiator Mojave et le Ram 1500 TRX.

Il s’agit d’un cinquième prix de la sorte pour le F-150, qui avait aussi été récompensé en 1996, 2004, 2009 et 2015. Le gagnant de l’an dernier était le Jeep Gladiator.

Photo: Ford

Maintenant rendue à sa 14e génération, la camionnette pleine grandeur de Ford se démarque avec l’ajout d’une puissante version hybride consommant moins de 10 L/100 km et proposant une génératrice intégrée pour alimenter des outils et appareils électriques. À bord, il y a en option un immense écran tactile de 12 pouces utilisant la dernière génération du système d’infodivertissement SYNC, des sièges avant qui se transforment en lit et une console centrale qui devient une table. N’oublions pas le système de conduite semi-autonome mains libres.

Rappelons que Le Guide de l’auto a décerné ses propres prix 2021 à la Polestar 2 (Meilleure voiture), au Toyota RAV4 Prime (Meilleur VUS) ainsi qu’au quatuor composé des Chevrolet Tahoe et Suburban, GMC Yukon et Cadillac Escalade (Meilleur camion).