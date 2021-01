Honda crée un filtre d'habitacle anti-COVID-19

L’importance du masque pour contrer la propagation du coronavirus ne fait plus aucun doute. Alors que de plus en plus de médecins et de scientifiques ici comme ailleurs pressent les autorités de reconnaître et de limiter la transmission par aérosol, notamment en s’assurant de l’efficacité des systèmes de ventilation, Honda a décidé de faire sa part.

Le constructeur japonais vient d’annoncer dans son marché domestique une invention appelée « Kurumaku ». Il s’agit s’un filtre spécial pour l’habitacle des véhicules qui protège les occupants en s’attaquant aux microscopiques gouttelettes de particules virales.

C’est, comme on dirait, un masque pour l’auto.

Le filtre en question, qui vient se placer par-dessus le filtre à air d’habitacle conventionnel et utilise un procédé de phosphatation au zinc, serait en mesure d’éliminer 99,8% de ces particules en seulement 15 minutes, selon Honda. Il permettrait également de contrer la transmission d’autres virus et infections.

Photo: Honda

La durée de vie utile du Kurumaku serait d’un an ou environ 15 000 kilomètres. Après ce terme, il devra être remplacé.

À l’instar des chercheurs qui ont travaillé sur les différents vaccins pour la COVID-19, Honda a mis la pédale au fond en vue de rendre son invention accessible aux consommateurs le plus rapidement possible. Malheureusement, le Kurumaku se limite pour l’instant à un seul modèle vendu au Japon, où il est offert en tant qu’accessoire installé par les concessionnaires au coût d’une centaine de dollars canadiens environ.

Comme il s’agit d’un dispositif très prometteur, souhaitons qu’il fasse le saut dans d’autres véhicules et d’autres marchés rapidement, peut-être même en équipement de série. Il sera intéressant aussi de voir si d’autres constructeurs automobiles emboîteront le pas.

