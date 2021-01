Une version hybride pour le Bentley Bentayga 2021

C’est avec un certain enthousiasme qu’on découvre aujourd’hui les premières images du nouveau Bentley Bentayga hybride.

Disponible prochainement en tant que modèle 2021, le Bentayge hybride reprend essentiellement les mêmes améliorations que les autres versions du Bentayga 2021 par rapport à la version 2020.

On parle ici de lignes plus dynamiques, similaires à celles d’une Continental, d’un habitacle plus spacieux, et d’une présentation de la planche de bord plus moderne, mieux adaptée à ce que les consommateurs attendent d’un véhicule de luxe en 2021.

Hybride rechargeable

Cette nouvelle mouture du Bentayga n’est pas seulement hybride, mais bien hybride rechargeable. Le véhicule est mu par un V6 biturbo de 3 litres, assisté par un moteur électrique de 126 chevaux, pour une puissance totale de 443 chevaux et un couple de 516 livres-pied. Jouissant d’une batterie de 17,3 kWh, le Bentayga hybride pourra faire près 50 km en mode 100 % électrique, et en mode hybride, consommer aussi peu que 5 L / 100 km.

La question qui tue, maintenant, est celle du prix. Les gens de Bentley répondraient sûrement que si on en demande le prix, c’est que nous n’avons probablement pas les moyens de l’acheter… Cela dit, pour les curieux, attendez-vous à devoir payer la coquette somme de 200 000 $, au minimum, pour en faire l’acquisition.

Bien entendu, pour ce prix, vous aurez une expérience extra-terrestre, où confort et tenue de route s’allieront à la perfection comme avec tous les autres modèles de Bentley. Cela dit, avec une autonomie électrique relativement faible, il ne faut pas voir en ce VUS un sauveur de la planète, mais plutôt un premier pas vers une Bentley entièrement électrique…

