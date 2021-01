La marque Chrysler est-elle en péril?

Est-ce que la marque Chrysler serait en péril ? C’est ce qu’avance un texte de l’Associated Press, publié en marge de l’approbation des actionnaires de FCA à la fusion avec le groupe PSA.

Alors que la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler est de plus en plus imminente, les spéculations vont bon train en ce qui concerne l’avenir des différentes marques au sein des deux groupes. L’AP rapporte que différents experts s’attendent à voir plusieurs modèles Fiat-Chrysler disparaitre en raison de leur faible volume de vente, ou de leur non-rentabilité.

Le texte en question explique que Carlos Tavares, l’actuel président de PSA (Peugeot), est reconnu pour scruter de près les modèles qui performent mal, et ultimement mettre fin à leurs jours, chose qu’il a faite chez nous de 2009 à 2011, alors qu’il était à la tête des opérations de Nissan pour l’Amérique du Nord.

Chez ce qui constitue le groupe Fiat Chrysler actuellement, M. Tavares pourrait bien décider de tout simplement mettre fin à la marque américaine qui a donné son nom au groupe. Autrefois l’une des grandes icônes de l’industrie automobile américaine, Chrysler ne vend plus que des minifourgonnettes aujourd’hui, ainsi que la vieillissante Chrysler 300. Si on compte la Pacifica, la Grand Caravan (baptisée Voyager au États-Unis) et la 300, les ventes de la marque ne permettront probablement pas de justifier son existence aux yeux de M. Tavares.

Photo: FCA

Chez Fiat Chrysler, on expliquait l’année dernière que si Jeep était la compagnie qui allait porter l’offensive des VUS à l’avant-plan, et Dodge celle des véhicules de performance, Chrysler allait être la compagnie qui « déplace les gens », lire ici la compagnie des VUS familiaux.

Or, ces plans pourraient bien changer, puisque les gens de PSA comptent réduire drastiquement le nombre de plateformes utilisées à la grandeur de la compagnie, alors que chez Fiat Chrysler, des plateformes, on en a des tas!

