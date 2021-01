En vidéo : une course d’accélération entre les sept générations de la Porsche 911 Turbo

La Porsche 911 Turbo fait rêver les amateurs de performance depuis des décennies.

Lancée en 1975, cette variante encore plus performante de l’iconique 911 demeure une référence, encore à ce jour.

Avec l’arrivée récente d’une nouvelle génération de la 911 (la 992), Porsche a eu la brillante idée d’organiser une course d’accélération entre les sept générations du bolide. On a ainsi réuni des modèles de 1975, 1991, 1995, 2000, 2009, 2015 et 2020 afin de démontrer l’évolution du véhicule dans son habitat naturel : un circuit de course!

Vous vous en doutiez probablement, c’est la nouvelle 911 Turbo 2020 qui a remporté l’épreuve, loin devant les premiers modèles. C’est d’ailleurs le pilote Olaf Manthey, premier vainqueur de la Coupe Porsche Carrera en 1990, qui était au volant du véhicule gagnant.

Voilà un joli clin d’œil au riche historique de la marque allemande, et un rappel que la 911 n’a visiblement pas fini d’évoluer!

À voir aussi: comparaison des Porsche 911 1985 et 2020