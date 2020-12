Tesla : une mise à jour permet au klaxon de faire des bruits de pet

Tesla vient de lancer sa tant attendue mise à jour logicielle des Fêtes, qui comprend quelques améliorations aux menus et aux données sur l’écran, de nouveaux affichages du mode de conduite autonome et des jeux supplémentaires.

Tel que promis l’an dernier par son grand patron Elon Musk, la compagnie ajoute également une option qui permet aux clients de personnaliser les sons de leur voiture, incluant le klaxon.

En plus de la liste proposée, il est possible de téléverser jusqu’à cinq sons différents dans le système d’infodivertissement. Ainsi, en appuyant sur le klaxon lorsque votre Tesla se trouve à l’arrêt, par exemple à une intersection, vous pourriez surprendre les autres conducteurs et les passants en leur faisant entendre des bruits de pet, un cri de chèvre, des applaudissements, un coup de tonnerre ou Dieu sait quoi d’autre. Les possibilités sont infinies.

Pour des raisons de sécurité routière, cette nouvelle fonction du klaxon n’est évidemment pas disponible quand le véhicule est en mouvement. De plus, comme le son est émis par le haut-parleur externe monté à l’avant pour alerter les piétons et que ce haut-parleur a commencé à être installé en 2019, seulement les modèles Tesla les plus récents peuvent en profiter.

Selon ce que rapporte le site Teslarati, il y a aussi un mode qui permet de jouer un son en continu en roulant. Par exemple, vous pourriez faire croire aux enfants du quartier que le camion de crème glacée s’en vient, sinon donner l’impression à vos voisins qu’une fête mexicaine se prépare en faisant jouer « La Cucaracha ».

Quelles sont les chances que tout ceci dégénère? Combien de propriétaires de Tesla vont en abuser? C’est à voir…

Chose certaine, rien n’interdit ce genre de sons avec une voiture. Transports Canada exige simplement que tous les véhicules neufs vendus au pays possèdent un klaxon fonctionnel. Par contre, le Code de la sécurité routière du Québec précise que le klaxon doit être utilisé uniquement si nécessaire. En fait, un agent de la paix peut vous remettre une amende allant jusqu'à 281 $ si vous vous en servez de façon inutile ou excessive.

