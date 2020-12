Les véhicules à essence bannis pour toute l’Amérique du Nord?

Le Québec a déjà annoncé son intention de bannir la vente de véhicules neuf à essence en 2035, suivant l’exemple de la Californie. La Colombie-Britannique se donne comme objectif de ne vendre que des véhicules zéro émissions d’ici 2040.

À quand une interdiction complète à la grandeur du continent?

Alors que le Canada cherche à renforcer ses liens avec les États-Unis dans la lutte aux émissions polluantes, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique Jonathan Wilkinson a déclaré qu’Ottawa et l’administration du président américain élu Joe Biden se sont entendues pour un déploiement accéléré des véhicules électriques.

« Il faut voir s’il existe un moyen pour avoir un tel plan (bannir les véhicules à essence) pour l’Amérique du Nord », a-t-il confié lors d’une entrevue à l’agence Reuters.

Les deux pays entameront des discussions à cette fin et regarderont comment améliorer la performance du secteur des transports, qui représente à lui seul environ 25% des émissions de gaz à effet de serre au Canada.

Selon Wilkinson, l’exemple de certains pays européens ainsi que du Québec et de la Colombie-Britannique sera au cœur des discussions.

En 2017, le Canada s’était fixé comme objectif que 100 % des véhicules vendus au pays soient électriques en 2040.

Dans le plan climatique renforcé annoncé par le premier ministre Justin Trudeau le 11 décembre dernier, on apprenait qu’Ottawa vise aussi une proportion de 10% d’ici 2025 et de 30% d’ici 2030. Des investissements de 287 millions $ sont prévus sur deux ans, à partir de 2020-2021, pour rendre les véhicules électriques plus abordables. De plus, 150 millions $ additionnels seront dépensés sur trois ans dans des stations de recharge et de

ravitaillement à travers le Canada sera dépensé pour améliorer les infrastructures de recharge au pays.

De son côté, le programme vert annoncé par Joe Biden plus tôt cette année prévoit d’importantes mesures pour inciter les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules sans émissions.

En vidéo: 10 modèles qui devraient offrir une version électrique