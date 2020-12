Cinq personnes à bord d'une Ford Mustang Mach-E , c'est possible?

J’ai l’opportunité d’acheter une Ford Mustang Mach-E qui me serait livrée très prochainement étant donné que l’acheteur initial s’est désisté. Ma seule préoccupation concerne toutefois l’espace intérieur, car j’ai quatre adolescents et nous devons parfois être cinq à bord du véhicule. Croyez-vous réaliste de penser pouvoir y installer cinq personnes à bord, et comment le volume intérieur se compare-t-il à celui du Ford Edge?

Bonjour François,

Première bonne nouvelle, l’espace arrière de la Mustang Mach-E est surprenant. Le dégagement aux jambes est suffisant et puisque le plancher est totalement plat, le passager installé au centre n’est pas encombré à ce niveau. En revanche, il est clair que l’inclinaison du pavillon et donc de l’angle des portières affecte l’accessibilité pour les personnes de grande taille. Autrement dit, les possibilités de se heurter la tête contre le cadre de portière arrière sont plus grandes. Puis, il est clair qu’au chapitre du volume intérieur, le Ford Edge a l’avantage. Parce qu’il est plus large, mais aussi en raison de son volume de chargement plus généreux.

Photo: Antoine Joubert

Est-ce que la Mach-E est capable de transporter cinq personnes dans un confort acceptable? Absolument. Or, le volume intérieur se compare davantage à celui d’un Ford Escape qu’à celui d’un Ford Edge. Donc, à moins que vos ados soient tous très grands, vous devriez très bien vous en tirer. Un moindre mal pour rouler électrique et surtout, un achat plus inspirant que le Ford Edge, qui commence à montrer quelques signes de vieillesse.

En terminant, sachez que les Mustang Mach-E commandées aujourd’hui devraient arriver chez les concessionnaires en avril ou mai. Si vous avez la chance de recevoir une des premières unités, vous serez quasi exclusif pour quelques mois. Maintenant, n’oubliez pas que l’achat d’un véhicule entièrement nouveau comporte son lot de risques, et qu’il se pourrait que vous ayez à composer avec quelques bobos de jeunesse, que le concessionnaire devrait toutefois pouvoir corriger.